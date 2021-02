Lørdag aften er et overenskomstforlig faldet på plads for de 195.000 ansatte i staten. Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Det treårige forlig indeholder en økonomisk ramme på 6,75 procent. Det giver en lønstigning på 4,42 procent til de ansatte over tre år.

»På trods af de svære omstændigheder, som coronakrisen har bragt med sig, er vi lykkedes med at levere et godt resultat inden for rammerne af den danske model,« siger skatteminister Morten Bødskov (S).

