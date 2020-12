Det kan ikke være gået én eneste næse forbi.

Coronavirussen har taget Danmark i et juletruende halsgreb, og det er som om, at det bliver strammet mere og mere.

Ét sted er det nærmest umuligt at få luft, og det er i København.

Med en himmelhøj incidens på 785,9 smittede per 100.000 indbyggere topper hovedstaden kommunernes smitteliste.

Men det tal skal ned, og det kan ikke gå hurtigt nok, gør Københavns Kommunes overborgmester, Lars Weiss (S), klart over for B.T.

»Vi har over fire uger set en firedobling af det her smittetryk, så alle advarselslamper lyser, og vi skal passe på, at lamperne ikke sprænger,« gør borgmesteren klart.

'Sprænger?', tænker du. Hvad mener Lars Weiss? Og hvordan undgår vi så, at det ikke sker?

Det har B.T. spurgt yderligere ind til.

Overborgmester i Københavns Kommune Lars Weiss Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Overborgmester i Københavns Kommune Lars Weiss Foto: Mads Claus Rasmussen

Men hvad skal borgerne så gøre, Lars?

»De skal begrænse det sociale liv til et absolut minimum. De sociale bobler skal være så små som muligt, for ellers …«

Bliver julen aflyst?

»Altså. Lykkedes det ikke få smittekurven knækket og kæderne brudt, så kan vi stå i en situation om en uge, hvor vi begynder os at nærme os juleaften, og hvor vi i værste fald ender i et scenarie, hvor storebæltsbroen eller kommunegrænser bliver lukket,« siger Lars Weiss.

I disse tider er der ellers normalt gøremål som juleshopping. Vil du have borgerne til at droppe det?

»Ja. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så bestil dine julegaver på internettet. Det er det eneste rigtige«.

Kommer du til at købe julegaver fysisk i butikkerne?

Det sætter jo butiksejere i en ugunstig situation. Men dér vinder hensynet til corona lige nu?

»Det vigtigste er at få stoppet den her udvikling, for som jeg sagde før: Ellers ender sundhedsmyndighederne med at lave flere restriktioner, som vi gøre julen meget anderledes.«

Det er heller ikke unormalt, at familier mødes til klippeklister eller julebagning før julen. Skal man også aflyse det?

»Altså i vores familie plejer dem, der ikke mødes juleaften at have en klippeklisterdag, og den har vi aflyst i år. Så ja, se så få som muligt.«

Du siger med andre ord, at man bare skal blive hjemme?

»Ja, det kan du godt sige. Og hvis man skal ses med nogen, så skal det være så få som muligt, og det skal være med de samme mennesker,« siger borgmesteren og tilføjer:

»Og det er det samme med sådanne hyggeaftale, hvor folk lige vil tage en fredagsøl og ønske hinanden god jul. Lad være med det.«