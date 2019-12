Den lejlighed i Herlev, der onsdag blev ransaget af stærkt bevæbnet politi i terrorsagen, var beboet af en far og to sønner af afghansk herkomst.

Det fortæller Anas Khader, der i mange år var overbo til familien, hvor den ældste søn – en mand på 21 år – nu er sigtet for at forsøge at lave en hjemmelavet bombe sammen med to medsammensvorne.

»Overordnet virkede brødrene velintegrerede i det danske samfund, og de taler dansk,« siger Anas Khader og tilføjer, at faderen er skilt fra moderen i den afghanske familie.

Er de religiøse?

»De er mere religiøse, end man er i min familie. Men ikke mere, end at man blot så dem i en kittel på vej til moskeen om fredagen. Men det er jo ikke særligt unormalt for muslimer at gøre det,« siger Anas Khader, der fraflyttede lejligheden for et år siden, men stadig kommer i lejligheden, hvor hans far bor.

Dog var der forskel på de to brødre, fortæller Anas Khader, der gik på Lindehøjskolen i Herlev med brødreparret.

»Den yngste var mere dansk, mens den ældste var mere troende og pludselig fik langt imam-skæg. Jeg har også talt med en ven om det, som kender dem begge. Vi blev enige om, at den ældste bror med tiden blev mere indelukket,« siger han.

De nye detaljer om familien kommer blot dagen efter, at politiet foretog en større koordineret antiterror-aktion, hvor flere adresser i landet blev ransaget og 21 personer anholdt.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at en række personer har været i færd med at planlægge et eller flere terrorangreb med hjemmelavede bomber og skydevåben.

En af de nu sigtede bor på adressen i Herlev, der i går blev ransaget af stærkt bevæbnet politi.

Det er ikke første gang, at politiet er på besøg på adressen, husker Anas Khader.

»Politiet var der også i april i år. Og der var mange betjente,« siger han.

Dengang blev de selvsamme mænd – som sad til grundlovsforhør i Københavns Byret i går – anholdt for brandstiftelse og sigtet for at have sat ild til en bus. Begge blev løsladt i oktober og har så tilsyneladende brugt den nyvundne frihed til at forsøge at lave bomber.

I grundlovsforhøret torsdag kom det frem, at de to mænd og en hijabklædt kvinde er sigtet for at ville fremstille TATP-bomber – også kaldet 'Satans mor'. Et stof, som er kendt for at være ustabilt og derfor også farligt at eksperimentere med.

Det skræmmer Anas Khader, at der lige under den lejlighed, hvor hans far bor, og hvor han selv har boet i mange år, er blevet eksperimenteret med bomber.

»Det er en ubehagelig tanke, at det er sket så tæt på ens hjem. De nærmeste naboer har også små børn,« siger han.

TATP eller 'Satans mor' kan gøre stor skade. Både i Paris-bombningerne, terrorsagen fra Glasvej, Vollsmose-sagen og terrorbomberne i London har haft bomber med TATP som omdrejningspunkt.

Syv politikredse var involveret i den landsdækkende aktion onsdag, som også involverede PET. Ud over de tre, som er sigtet for at ville lave bomber, er fem sigtet for at forsøge at skaffe sig pistoler til et forestående terrorangreb.