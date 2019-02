Restauranterne Noma og Alouette fik stjernedrys fra Michelin mandag aften i Musikhuset i Aarhus.

Mandag blev restauranterne i årets nordiske michelinguide 2019 præsenteret ved en prisfest i Musikhuset i Aarhus.

To nye danske restauranter og en gammel kending er optaget i guiden. Restaurant Alouette, København, kom på michelinkortet for første gang.

Restaurant Koks, Færøerne, gik fra én stjerne til to, mens Noma fik de to stjerner tilbage, som restauranten også havde før den flyttepause, som sendte den ud af det gode selskab.

Se michelinstjernerne her:

To stjerner: Rigtig godt køkken - værd at køre en omvej for.

* Restaurant Koks, Færøerne.

* Restaurant Noma, København.

En stjerne: En god restaurant i sin kategori.

* Restaurant Alouette, København

I 2018 blev der i Danmark uddelt stjerner til 26 restauranter, hvoraf Geranium i København som den eneste fik tre stjerner.

28 restauranter og 35 stjerner blev det til i 2019.

Geranium fik også i 2019 tre stjerner.

Kilder: Michelin.

/ritzau/