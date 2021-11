Efter mandagens pressemøde er folk strømmet til test- og vaccinestederne landet over.

Det gælder også i Aarhus Kommune.

I flere måneder har smittetrykket i Aarhus Kommune været forholdsvist lavt. I ugerne efter efterårsferien er smitten steget, og incidenstallet er nu igen over 100. Onsdag har der været 148 smittetilfælde, mens der de seneste syv dage har været 705 tilfælde.

Her er et overblik over, hvor aarhusianerne kan blive testet og vaccineret.

I Aarhus Kommune er der mulighed for at blive testet både med PCR- eller kviktest. Nedenfor findes et overblik over, hvor i kommunen man kan blive testet:

PCR-test

· PCR-testen kan fås hos Testcenter Danmark ved AUH i Skejby alle ugens dage.

· I City Vest i Gellerup er det muligt at blive PCR-testet i weekenderne.

· Ved Helligåndskirken på Torpevænget 1 i Aarhus Vest er det muligt at blive PCR-testet hver mandag.

· På Søndervangs Allé 38B i Viby Syd kan man blive PCR-testet hver onsdag.

Kviktest

· I Bruuns Galleri er det muligt at blive kviktestet alle ugens dage.

· I City Vest i Gellerup er det muligt at blive kviktestet alle ugens dage.

Vaccination

· Vaccinationscenteret i Aarhus, Hveensgade 4, Aarhus C. Åbent mandag til lørdag ved tidsbestilling og ellers mulighed for drop-in i følgende tidsrum: Mandag og fredag: kl. 8-12. Tirsdag og torsdag: kl. 16-18 og onsdag: kl. 8-12.

· Pop-up vaccination i City Vest i Gellerup i tidsrummet: Tirsdag 15-20 og torsdag 9-15. Intet krav om tidsbestilling.

· Pop-up vaccination på Søndervangs Allé 38B i Viby Syd i tidsrummet: Tirsdag 11-17. Intet krav om tidsbestilling.

· Pop-up vaccination i Langkærparken, Langkærvej 2 i Tilst i tidsrummet: Torsdag 15-20. Intet krav om tidsbestilling.