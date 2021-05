Mundbind og coronapas vil formentlig senest blive udfaset i august, når alle over 16 år er vaccineret.

Alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige er natten til tirsdag blevet enige om yderligere genåbning af Danmark, der træder i kraft 21. maj.

Aftalen er en opfølgning på den store plan for genåbningen af Danmark, der blev indgået den 22. marts.

Den nye aftale indeholder blandt andet en udfasning af coronapasset og kravet om mundbind. Og så kan hjemmearbejdende snart vende tilbage til kontoret.

Få et overblik over den nye genåbningsaftale her:

Coronapas:

Coronapasset vil efter planen begynde at blive udfaset i juni. I august skal aftalepartierne diskutere, hvilke konsekvenser, det skal have for passet, at alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccinerede. Der er også aftalt en såkaldt "solnedgangsklausul" for passet for alt andet end rejser og turisme.

Samtidig lempes reglerne, så man fra 21. maj ikke længere behøver at vise coronapas ved indgangen til biblioteket eller til foreningsidræt. Man vil dog stadig skulle have et gyldigt coronapas.

Der åbnes også for, at folk 14 dage efter første vaccinationsstik kan bruge dokumentation for dette som coronapas.

Mundbind:

Kravet om brugen af mundbind vil blive udfaset efter samme model som coronapasset. Mundbind vil altså efter planen senest være udfaset i august, når alle over 16 år ifølge vaccinationskalenderen er vaccineret. Der fremlægges en plan for udfasningen i juni.

Hjemmearbejde:

Udfasningen af hjemmekontorer skal ske i tre faser. Fra 21. maj kan 20 procent vende tilbage, mens det bliver sat op til 50 procent 14. juni, hvor alle over 50 år ventes at have modtaget mindst et stik mod coronavirus.

Fra 1. august er det ifølge aftaleteksten planen, at 100 procent vil kunne vende tilbage til arbejdspladsen.

Idræts og kulturliv:

Alle resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter kan fra 21. maj få lov at genåbne helt med krav om fremvisning af coronapas. Der åbnes også for sangaktiviteter i blandt andet foreningslivet og på musik- og kulturskoler.

Desuden åbnes for indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver, aftenskoler samt lege- og badelande.

Ungdoms- og voksenuddannelser:

Der åbnes fra 21. maj for 100 procent fremmøde for alle de resterende elever på landets ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen sker på samme vilkår som tidligere genåbninger.

Kilde: Justitsministeriet.