Vaccinen er for alvor på trapperne i Danmark, og når den kommer til Danmark, vil de ældre borgere og personalet på plejehjemmene være de første, der modtager den.

Torsdagen startede med, at EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, bekræftede, at vaccinationen i EU begynder 27. december. Kort tid efter fulgte Sundhedsstyrelsen trop og kunne skrive i en pressemeddelelse, at vaccinen er på vej til Danmark, og kommunerne gør klar til at kunne vaccinere.

»Vi er blevet bedt om at holde os klar til at vaccine vores ældre borgere som de første. Det er en opgave, vi er glade for at tage hul på,« fortæller Sisse Marie Welling, der er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, til B.T.

»Det er praktiserende læger og plejehjemslægerne, der kommer til at vaccinere dem på plejehjemmene, og det er op til hver enkelt ældre borger på dagen, om de vil vaccineres. Vi håber og tror på, at de fleste vil sige ja til vaccinen.«

Ursula von der Leyen bekræftede torsdag, at EU kommer til at vaccinere fra 27. december. Foto: JOHN THYS / POOL Vis mere Ursula von der Leyen bekræftede torsdag, at EU kommer til at vaccinere fra 27. december. Foto: JOHN THYS / POOL

Danmark står ikke til at modtage flere millioner af vaccinedoser i første omgang, så det er derfor, at de cirka 40.000 danskere, der bor på plejehjem, er i første række. Der vil nemlig kun være 10.000 doser i første sending til hvert land i EU. Det vil i givet fald betyde mindre end 3.000 doser vacciner til Region Hovedstaden.

»Det er jo en begrænset mængde vacciner, vi modtager i første omgang, og dem skal vi reservere til de allermest sårbare mennesker og til personalet, der arbejder med dem som for eksempel social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger,« forklarer direktør Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse.

Ifølge en mail fra Sundhedsstyrelsen til B.T. er der ikke fastsat en konkret dato for påbegyndelsen af vaccinationen i Danmark, men ifølge statsminister Mette Frederiksen venter man ikke på andre EU lande.

»Det flytter sig ekstremt hurtigt. Vi håber på en godkendelse inden for ganske få dage, og hvis alt går vel, er vi i gang med at vaccinere ganske kort derefter,« fortalte Mette Frederiksen til TV 2.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fortæller, at ældre vil være de første, der bliver vaccineret. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fortæller, at ældre vil være de første, der bliver vaccineret. Foto: Mads Claus Rasmussen

Samtidig understregede statsministeren over for TV 2, at Danmark ikke venter på andre, når først en godkendelse af vaccinen er landet. Derfor kan man måske allerede vaccinere før 27. december.

Ifølge Fyens Stiftidende, som har talt med den lægefaglige direktør på Odense Universitetshospital, vil den første ældre fynbo allerede blive vaccineret 26. december.

TV 2 Lorry skriver, at et plejehjem i Ishøj Kommune vil være nogle af de første i hovedstadsområdet, der bliver vaccineret. Ishøj Kommune har i en længere periode været en af de kommuner med højest antal smittede per 100.000 indbyggere.

Sundhedsstyrelsen vil hen over jul og nytår sende et brev til alle borgere over 18 år via e-Boks for at informere om den kommende vaccination mod corona.

I brevet vil man kunne læse om alle vaccinerne og om det tilbud, man får om gratis vaccination.