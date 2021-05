Fredag træder næste fase af genåbningen af samfundet i kraft.

Her får du et overblik over genåbningen og lempelserne:

Fuld genåbning på uddannelser – flere kan møde fysisk op på arbejdspladsen

Studerende på ungdoms- og voksenuddannelserne og videregående uddannelser kan vende tilbage på fuld tid.

Som led i den gradvise udfasning af hjemmearbejde gælder der nu en anbefaling om 20 procents fysisk fremmøde på arbejdspladserne.

Forsamlingsloft hæves – flere kan komme til større arrangementer

Forsamlingsforbud hæves fra 25 til 50 personer indendørs og fra 75 til 100 personer udendørs.

Afholdelse af større arrangementer går ind i fase 2, hvilket blandt andet åbner for udendørs koncerter med op til 2.000 deltagere, dog i sektioner med 200 i hver, og udendørs loppemarkeder med op til 500 deltagere.

Fuld genåbning af idræt

Alle resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter kan genåbne. Det betyder blandt andet, at der igen kan synges og gå i dampbad og sauna, og musik- og kulturskoler kan genåbne.

Legelande, badelande, forlystelsesparker, zoo og aftenskoler

Der åbnes for indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver, aftenskoler samt lege- og badelande.

Flere med tog og bus

​Regionaltogene må igen blive fyldt. Derudover bliver belægningsgrænsen i fjerntog og fjernbusser hævet fra 50 til 70 procent.

Coronapas ved første stik og længere immunitet

Der åbnes for, at folk 14 dage efter første vaccinationsstik kan bruge dokumentation for dette som coronapas.

Tidligere smitte med coronavirus og afsluttet vaccination giver nu adgang til coronapas i otte måneder mod før seks.

Stikprøver af coronapas

Der skal kun foretages stikprøver af coronapas på biblioteker og i idrætsforeninger.

Kilder: Justitsministeriet og Transportministeriet