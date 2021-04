Man skal væbne sig med en god portion tålmodighed – og måske en termokande med varm kaffe – hvis man skal have en corona-lyntest.

Flere steder i landet skal man nemlig vente to timer eller mere på at komme til, mens hagl- og sludbyger pisker ned over de alenlange køer.

Tirsdag sidst på eftermiddagen er der mindst en time og 15 minutters ventetid på 20 af Falcks lyntestcentre i blandt andet Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland.

Og på Falcks testcentre i Nykøbing Mors, Aalborg Lufthavn, Ikast, Skive, Tranbjerg, Borup, Haslev, Hvalsø og Vordingborg er ventetiden oppe på to timer.

Lang kø ved Falck's lyntest, hurtigtest center i Gigantium i Aalborg Øst, tirsdag den 6. april 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Lang kø ved Falck's lyntest, hurtigtest center i Gigantium i Aalborg Øst, tirsdag den 6. april 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Spørgsmålet er, om Falck er blevet taget på sengen, selvom dagens genåbning af frisører og andre liberale erhverv samt skoler har været varslet længe?

Det afviser Falcks pressechef, Lisbeth Nedergaard.

»Vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi har åbnet knap 200 testcentre og hyret knap 2.000 mennesker. Vi har trænet dem, og vi har gjort det hele hen over en påskeferie,« siger hun og tilføjer:

»Har vi været godt nok forberedt? Når der er ventetider, så viser det, at danskerne har taget opfordringen om at blive testet alvorligt og været med til at sikre en forsvarlig genåbning.«

Lang kø ved Falck's lyntest, hurtigtest center i Gigantium i Aalborg Øst, tirsdag den 6. april 2021. Foto: Henning Bagger Vis mere Lang kø ved Falck's lyntest, hurtigtest center i Gigantium i Aalborg Øst, tirsdag den 6. april 2021. Foto: Henning Bagger

Men hvad vil du sige til danskere, der lige nu står og venter mere end to timer på at blive testet?

»Jeg vil sige tak, for at de har taget opfordringen alvorligt og dermed er med til at få smittetrykket ned i hele landet. Vi er selvfølgelig rigtig kede af, at det skaber ventetid, men vi er p.t. ved at opruste, så vi kan teste endnu flere, og vi udvider åbningstiderne, så flere testcentre vil holde åbent til klokken 22 i stedet for som nu til klokken 20.«

Lisbeth Nedergaard opfordrer borgere, der søger mod testcentre med lang ventetid, til i stedet at køre til et testcenter med kort ventetid. Man kan tjekke de aktuelle ventetider på Falcks hjemmeside.

»Man skal måske køre 10 minutter længere, men de er godt givet ud, hvis man spare en time eller to timers ventetid,« siger hun.

Også Copenhagen Medical, som driver lyntestcentrene i Region Hovedstaden, melder om en travl tirsdag.

Her kører cirka en tredjedel af de 41 testcentre med en ventetid på mere end halv time.

»Vi har travlt, og tidligere på dagen havde vi meget pres på. Men det er gået lidt ned i forhold til i går, hvor vi havde rekord og testede omkring 70.000. I dag lander vi omkring de 60.000,« siger Trine Badsgaard, presseansvarlig i Copenhagen Medical.

Hun forventer, at presset på lyntestcentrene vil fortsætte i de kommende dage og ikke mindst, når næste fase af genåbningen kommer den 21. april, hvor der blandt andet åbnes for udendørsservering på cafeer og restauranter mod forevisning af coronapas.

»Vi forventer, at der kommer pres på igen med den nye genåbning om 14 dage, og vi er i løbende dialog med Region Hovedstaden. Hvis de stiller krav om større testkapacitet, så leverer vi det. Vi kan mande hurtigt op, og det er vi allerede i gang med.«

Og lyntestkapaciteten skal op i gear, oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed tirsdag i en pressemeddelelse.

Sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Liselotte Sabroe

Kapaciteten skal opskaleres med 100.000 daglige test, så der fremover kan testes 300.000 borgere om dagen. Det seneste døgn er der foretaget godt og vel 200.000 lyntest.

Opskaleringen sker som følge af den store efterspørgsel på lyntest i forbindelse med den gradvise genåbning, der gik i gang tirsdag.

Også borgere, der ønsker en pcr-test, skal væbne sig med tålmodighed. Tirsdag eftermiddag var ventetiden på coronaproever.dk knap en time.

Sundhedsminister Magnus Heunicke oplyste tirsdag, at kontakttallet er 1,0. Det betyder, at epidemien er stabil.