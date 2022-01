Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, valgte sidste måned at lade sig smitte med corona med vilje ved at tungekysse med en, som hun vidste var smittet.

»Jeg endte med at råsnave mig i gulvet med en, som jeg vidste havde det,« fortalte Pernille Vermund i torsdagens udgave af B.T.-podcasten 'Helt væk'.

Hun fortrød dog hurtigt udtalelsen og kaldte den for kæk i et interview med TV 2.

I en afstemning på B.T.s artikel om Pernille Vermunds corona-snav har over 30.000 danskere siden fredag svaret på, hvorvidt de har ladet sig smitte med corona med vilje.

56 procent har svaret nej, 39 procent har svaret, at de slet ikke har haft corona.

Og så er der de sidste fem procent, svarende til 1.489 personer, der har svaret, at ja, de har ladet sig smitte med corona med vilje.

Men det er altså en dårlig idé at lade sig smitte med fuldt overlæg – også selvom den dominerende variant i samfundet nu hedder omikron og efter alt at dømme er mildere end tidligere varianter.

Det fortæller blandt andet den californiske læge Dr. Jessica Kiss i en video på TikTok, hvor hun er blevet kendt for at svare brugere på deres coronarelaterede spørgsmål.

Da hun fik spørgsmålet om, hvorvidt det er smart at lade sig smitte med omikron med vilje, var svaret tydeligt nej, skriver Time.

Dr. Jessica Kiss kalder det en pervers logik og sammenligner det med såkaldte ‘skoldkoppe-fester,’ hvor forældre har ladet deres børn smitte med virus med vilje for at få det overstået og gjort dem immune.

»Det var ikke en god idé dengang, og det er det ikke nu,« siger lægen på TikTok.

Og flere eksperter tilslutter sig den konklusion.

For selvom den data, der er indsamlet indtil nu, viser, at folk, der er smittet med omikron i langt færre tilfælde bliver indlagt og generelt får mildere sygdomsforløb, kan det stadig være alvorligt for nogle at blive smittet.

Akiko Iwasaki, der er virolog ved Yale University, siger, at der er flere problemer ved at lade sig smitte med vilje: For det første kan man aldrig være sikker på, hvilken variant man bliver smittet med. Og derudover kan man heller aldrig vide, hvor slemt et forløb, man får uanset variant.

En anden bekymring, som virologen nævner, er langtidsbivirkninger, der blandt andet kan indebære træthed, omtågethed og vejrtrækningsbesvær længe efter en overstået infektion.

Langtidsbivirkninger, som kan komme, uanset hvor mildt et forløb man har haft.

Men hvad så med den naturlige immunitet, man får efter smitte – og som også var det, Pernille Vermund nævnte som grunden til, at hun lod sig smitte.

»Der kom de her kurver over, hvor meget vaccinen dækkede, og hvor meget naturlig immunitet dækkede. Og da jeg så det, tænkte jeg: 'Jeg skal da have naturlig immunitet',« lød det fra Nye Borgerlige-formanden i B.T.s podcast.

Der er en masse fordele ved naturlig immunitet, slår Time-artiklen fast. Blandt andet har en undersøgelse vist, at både vaccinerede og uvaccinerede mennesker, der har haft omikron, også fik en vis beskyttelse mod deltavarianten.

Men på trods af fordelene slår virologen Akiko Iwasaki fast, at det ikke er det værd at løbe risikoen, og at man kan få lignende fordele ved at lade sig vaccinere.