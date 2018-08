Københavns gader lagde onsdag rammen om to demonstrationer - en for og en mod burkaforbuddet, der trådte i kraft natten til onsdag.

Den kontroversielle højrenationalistiske græsbevægelse For Frihed arrangerede en demonstration fra Israels Plads til Rigsdagsgården foran Christiansborg, hvor Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen fik en erkendtlighed for sin kamp for forbuddet.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Her deltog omkring 50 personer ifølge politiet, mens 1.300 gik med i den anden demonstration, der havde til formål at udstille hvor 'latterlig' loven er, som arrangørerne fra Socialistisk Ungdomsfront, Kvinder i Dialog og Party Rebels beskrev den. Demonstrationen gik fra Den Sorte Plads på Ydre Nørrebro til Københavns Politis Station Bellahøj.

Begge demonstrationer forløb i god ro og orden, fortæller Københavns Politis pressetalsmand Jesper Bangsgaard. Ingen er blevet anholdt eller sigtet, ligesom der heller ikke er skrevet nogle bøder.

Foto: ANDREW KELLY/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: ANDREW KELLY/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

»For Friheds demonstration forløb stille og roligt. Det samme gælder demonstrationen fra Nørrebro mod Bellahøj, hvor de har dannet en menneskekæde omkring Station Bellahøj. De har efterkommet vores anvisninger om ikke at gå på kørebanen,« siger han.

Også i Aarhus var der onsdag en demonstration mod forbuddet, som også Socialistisk Ungdomsfront, Kvinder i Dialog og Party Rebels stod bag. Her mødte omkring 400 op i burka og niqab, hvilket sådan set er en overskridelse af forbuddet.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Martin Henriksen fik onsdag en tak fra organisationen For Frihed for sit arbejde for burkaforbuddet. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Martin Henriksen fik onsdag en tak fra organisationen For Frihed for sit arbejde for burkaforbuddet. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

»I dag er overtrædelsen det, som hedder anerkendelsesværdigt forhold, så derfor kommer vi ikke til at handle på andet end at sørge for at sikre, at demonstrationen forgår, som den skal,« siger Jesper Bøjgaard fra Østjyllands Politi til TV 2 Østjylland.

Den højreorienterede forening Stop Islamiseringen Af Danmark havde anmeldt, at de ville troppe op til en moddemonstration, men dukkede ikke op.

Foto: ANDREW KELLY/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: ANDREW KELLY/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Foto: ANDREW KELLY/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: ANDREW KELLY/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Foto: ANDREW KELLY/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: ANDREW KELLY/REUTERS/RITZAU SCANPIX