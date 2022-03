Det er ikke gået ubemærket hen, at Aarhus Kommune planlægger at udvide havnen.

Faktisk har mere end 1.400 borgere og virksomheder tilkendegivet deres mening i høringssvar til kommunen – og langt de fleste er ikke positivt stemt over for udvidelsen.

De skal dog ikke regne med, at deres argumenter får den store effekt, mener Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»På de store linjer betyder høringssvar ikke noget. Det er meget sjældent, at politikere på baggrund af høringssvar laver noget fundamentalt om eller opgiver projektet,« siger han.

Hvad står der i høringssvarene? Et uddrag af høringssvarene til forslaget om ændring af lokalplan 1163 ifm. udvidelse af Aarhus Havn: »Først og fremmest er miljøbelastningen med den nye havneudvidelse samt den ekstra transport, der vil komme dertil og derfra, simpelthen for stor, til at man overhovedet bør overveje den. Havmiljøet i Aarhusbugten skal ikke ødelægges yderligere af os mennesker.«

»Ødelæg ikke vores unikke by og natur med mere industri og forurening af både by og natur. Bevar tangkrogen.«

»Selvfølgelig skal havnen udvides. Vi bor i en havneby, hvis ikke i Aarhus, så bliver det bare et andet sted, vores alles varer skal håndteres. Selvfølgelig skal der ikke dumpes slam i bugten, det skal naturligvis afskaffes på landjorden.«

»Som mange andre tilslutter jeg mig det fælles høringssvar fra Arla Foods og Salling Group. Jeg anbefaler Aarhus Byråd at stemme NEJ til forslaget om havneudvidelsen jævnfør Lokalplan nr. 1163.«

»Nej tak til denne udvidelse af Aarhus Havn. Omkostningerne for den omkringliggende natur er alt for omfattende.«

»En forudsætning for, at der kan skabes basis for kommende virksomheder, livsformer og meget andet. Aarhus Havn er nu og i fremtiden en motor og et meget væsentligt element i Aarhus som by og som samfund. Der er derfor fra ATGs side ikke tvivl om opbakningen til denne beslutning.« Kilde: Aarhus Kommunes høringsportal.

Han forklarer, at det skyldes, at når projekter lægges i høring, så er det allerede langt i processen.

Det er blevet planlagt, diskuteret politisk, og borgere kan være inddraget på andre måder.

»Derfor er det også meget sjældent, at høringssvar rykker noget i det store billede. Det kan være mindre ændringer, der hverken koster for meget eller rokker ved grundideen, der bliver lyttet til,« siger han.

Af den grund forventer Roger Buch heller ikke, at de mange høringssvar om udvidelsen af Aarhus Havn vil ændre det store.

»Jeg opfatter det som helt utænkeligt, at de dropper ideen,« siger Roger Buch.

Han mener dog heller ikke, det er et stort demokratisk problem, hvis politikerne ikke ændrer projektet.

»Vi har et repræsentativt demokrati, så vi vælger politikere til at træffe beslutninger for os. Her kan man sige, at politikerne er så frække at benytte sig af, at de nok ikke ville vinde en folkeafstemning om det,« siger Roger Buch.

Svend Erik Kristensen, der er formand for foreningen Beskyt Aarhusbugten, er ikke helt enig i, det ikke vil være et demokratisk problem, hvis lokalpolitikerne i Aarhus ikke lytter til de mange kritiske røster.

»Jeg vil være meget skuffet, hvis der ikke bliver lyttet til os, og så synes jeg helt klart, det er et spil for galleriet og ikke en demokratisk proces,« siger han.

Svend Erik Kristensen understreger dog, at han har en helt klar forventning om, at der faktisk bliver lyttet i denne sag.

»Jeg tror, vi har undtagelsen, der bekræfter reglen her. Jeg tror, Roger Buch har ret i, at politikerne oftest ikke lytter til høringssvar, men jeg er fuldstændig overbevist om, at det kommer til at få en ganske stor betydning her,« siger han og uddyber:

»Alle de tilbagemeldinger kan man ikke sidde overhørig. Høringssvarene har været voldsomt nuancerede og kvalificerede, og politikerne har givet udtryk for, de er blevet overrasket over så mange svar og den kvalitet, der er kommet på bordet. Så jeg tror på, det forandrer noget.«

Svend Erik Kristensen er dog klar over, at havneudvidelsen formentlig bliver en realitet.

»Min klare forventning er, at der kommer et meget modificeret projekt til endelig politisk afgørelse sidst på året. Det tror jeg er det realistiske at forvente,« afslutter han.