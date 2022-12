Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

61 procent.

Så mange danskere trodser syge fornemmelser og møder op på arbejde – hvor de vel og mærke kan smitte deres kollegaer.

Det skriver TV 2 Nord ud af en ny analyse af HK.

»Når man er syg, er man syg. Så har man ret til ikke at skulle arbejde og i stedet give kroppen ro til at komme sig. Det bør få alarmklokkerne til at ringe, at så mange af os tager syge på arbejde,« siger HK Danmarks næstformand Mads Samsing om det høje tal.

Analysen er lavet ud fra 1200 medlemmer – og årsagen bag det høje tal skal findes i flere ting, oplyser HK.

Det er nemlig både frygten for at blive mistænkt for at pjække, bekymringer for at komme bagud med sit arbejde – eller, at man ikke ønsker at give sine kollegaer ekstra opgaver.

Tallet er især slående efter to år med coronapandemien, hvor selv den mindste snøften kunne udløse en sygedag i frygt for at smitte andre med virussen.

Men den hensyntagen er altså nu lagt i graven, ifølge HKs analyse.