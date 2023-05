Otte timer, men gerne mere.

Sådan lyder søvnrådene til teenagere fra Birgitte Rahbek Kornum, der er søvnforsker ved Københavns Universitet.

Det fortæller hun til TV 2 Kosmopol i anledning af nye tal fra Ungeprofilundersøgelsen i Københavns Kommune. De viser, at seks ud af ti unge ikke får den mængde søvn, de skal have.

Ifølge Birgitte Rahbek Kornum er den store synd at tage skærmen med i seng kort før, man skal sove.

81 procent af de adspurgte unge i undersøgelsen fortalte, at de i løbet af en uge havde brugt mobil, tablet eller computer lige inden de skulle sove.

»Hvis man giver mus legetøj, når den burde sove, så ændrer molekylerne i hjernen sig, og det er de samme slags forandringer man ser ved depression og angst,« siger Birgitte Rahbek Kornum til TV 2 Kosmopol og forklarer, at det hos nogle vil skabe forandringer i hjernen, som kan gøre helbredet dårligere.

Børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsager, mener, at de unge skal have mere digital dannelse, ligesom han også åbner op for, at man i samarbejde med skolebestyrelser kan tilrettelægge de ældste elevers dag sådan, at de kan møde lidt senere, hvis de er et B-menneske.

Ifølge sundhed.dk har søvn afgørende betydning for vores koncentration, evnen til at reagere, immunforsvaret, indlæring og hukommelse.