Når italienerne efter ni ugers lockdown mandag igen kan bevæge sig ud i det offentlige rum, bliver det med maske for næse og mund.

Mens de nordiske lande fastholder, at mundbind ikke skal bruges i offentligheden, har en lang række europæiske lande i forbindelse med genåbningen ændret mening.

Allerede 18. marts indførte Tjekkiet som det første land i Europa påbud om at bruge mundbind.

Med trusler om bøder på godt 5.000 kroner blev påbuddet håndhævet af det tjekkiske politi, som ifølge CNN bad selv solbadende nudister om at dække mund og næse til.

Tjekkiet var det første land til at indføre påbud om mundbind. Her bader musikeren Lukas Chromek – med mundbind – en sen aften i Prag.

Siden har en række lande fulgt trop. Senest Belgien og Frankrig, hvor det i forbindelse med genåbningen af landene hhv. den 4. og 11. maj bliver indført krav om, at man anvender mundbind i f.eks. offentlig transport.

Således skal over halvdelen af den ellers raske europæiske befolkning nu anvende mundbind i et eller andet omfang, når de bevæger sig ud i det offentlige rum.

I Italien har man fra mandag indført påbud om at bruge mundbind i offentlig transport og butikker. Derudover skal mundbind bruges de steder, hvor det f.eks. på gaden er svært at holde den nødvendige afstand, lyder det fra Italiens svar på Søren Brostrøm, Silvio Brusaferro.

Dog må mundbind 'ikke give folk en falsk tryghed', advarer han.

»Det er en ekstra foranstaltning, men personlig hygiejne og afstand er langt vigtigere,« siger han ifølge The Local.

Det er netop 'en falsk tryghed', som får verdenssundhedsorganisationen WHO's advarselslamper til at blinke:

»Det er muligt, at mundbind – med en uklar effekt – kan skabe en falsk tryghed for den, som bærer mundbind, hvilket kan lede til, at folk i mindre grad benytter sig af de andre mere sikre foranstaltninger som f.eks. fysisk afstand og god håndhygiejne,« lyder det fra WHO.

I forbindelse med genåbningen af Storbritannien bliver netop 'tryghed' brugt som et argument for at anvende mundbind.

Træk en maske i automaten på en metrostation i Berlin.

Indtil nu har de britiske myndigheder ellers advaret mod brug af mundbind i forbindelse med pandemien. Men torsdag var den melding lige pludselig en anden.

»Jeg tror, det SAGE mener, og som jeg helt sikkert er enig i, er, at som en del af genåbningen, tror jeg, at tildækning af ansigtet kan være brugbart,« sagde premierminister Boris Johnson på et pressemøde torsdag, hvor han adresserer regeringens ekspertkomite.

»Både af epidemiologiske grunde, men også i forhold til at give folk tillid til, at de trygt kan vende tilbage på arbejde.«

I hvilket omfang briterne skal bære mundbind i forbindelse med genåbningen af landet, vil premierministeren vende tilbage med i løbet af denne uge, når han annoncerer hele genåbningsplanen.

De danske myndigehder anbefaler ikke mundbind til ellers raske personer i det offentlige rum.

I de nordiske lande skal man imidlertid kigge langt efter mundbind i det offentlige rum.

Den danske sundhedsstyrelse anbefaler da heller ikke, at raske, som bevæger sig rundt i samfundet i al almindelighed, anvender mundbind.

'Dette skyldes dels, at det er usikkert, om det har en effekt på smittespredningen, men også, at vi skal sikre, at vi ikke kommer til at mangle mundbind dér, hvor de er meget vigtige, nemlig i sundheds- og plejesektoren,' fremgår det af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man også advarer mod, at man kan anvende mundbindet forkert:

'Dermed kan mundbind risikere at give en form for falsk tryghed.'