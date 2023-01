Lyt til artiklen

Hvor meget må du højst drikke på en enkelt dag, hvis du skal leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger?

Over halvdelen af danskerne kan ikke svare rigtigt på det spørgsmål.

Det viser en Voxmeter-måling fra hjælpeorganisationen Blå Kors Danmark, som hjælper mennesker med alkoholproblemer.

Her svarer 54,6 procent af danskerne, at de ikke har hørt om eller kender til Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger til, hvor meget vi må drikke på en dag eller en uge.

Resultatet kommer dog ikke bag på generalsekretær i Blå Kors Danmark, Christian Bjerre.

»Det er beklageligt, at der er så mange danskere, der ikke har kendskab til anbefalingerne. Det, tænker jeg, er et udtryk for, at man har gjort for lidt for at markedsføre de nye anbefalinger,« siger han i en pressemeddelelse fra organisationen.

Danskerne er tilsynelandende i tvivl om, hvorvidt anbefalingen for det maksimale antal genstande om ugen lyder på syv, 10 eller 21.

Og især mændene har ikke styr på de seneste anbefalinger, hvor 16 procent svarer 21 genstande, 46 procent svarer 10 genstande og 32 procent svarer syv genstande.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du højst drikker fire genstande om dagen og højst10 genstande om ugen. (Arkivfoto) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du højst drikker fire genstande om dagen og højst10 genstande om ugen. (Arkivfoto) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Tidligere var anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, at mænd højest skulle indtage 14 genstande på en uge, mens det for kvindernes vedkommende var syv genstande.

Sådan er det ikke mere.

I marts 2022 ændrede Sundhedsstyrelsen sine anbefalinger til at være 10 genstande ugentligt for begge køn og højst fire genstande på én dag.

Unge under 18 år frarådes helt at drikke alkohol.

37,1 procent af danskerne svarer i Voxmeters måling, at de har hørt om eller kender til de ændrede anbefalinger.

Og det hæfter sektionslederen i Sundhedsstyrelsens enhed for Forebyggelse og ulighed sig ved.

»Vi ved fra andre områder på sundhedsområdet, at det tager tid at sprede budskabet og kendskab til hele befolkningen. Det er således ikke overraskende, at tallet er på niveau med tidligere kendskabsundersøgelser og kan vel også betragtes som tilfredsstillende på nuværende tidspunkt,« siger Maja Bæksgaard Jørgensen.