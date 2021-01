Frem til og med tirsdag har i alt 63.312 personer i Danmark påbegyndt vaccination mod coronavirus.

I løbet af tirsdagen var der yderligere 10.483 personer i Danmark, der startede med at blive vaccineret mod coronavirus.

Det betyder, at lidt over én procent af den samlede befolkning nu har fået som minimum det første af de to stik, der anbefales af sundhedsmyndighederne.

Det viser den seneste daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge opgørelsen har i alt 63.312 personer frem til og med tirsdag fået første dosis af coronavaccinen udviklet af selskaberne Pfizer og BioNTech.

Det svarer ifølge SSI til 1,08 procent af befolkningen.

/ritzau/