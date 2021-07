Hvad ville du betale for at rejse jorden rundt?

Det er et ganske hypotetisk spørgsmål, men ikke desto mindre har det for en række særdeles velhavende mennesker været en hel reel overvejelse.

Krydstogtkoncernen Regent Seven Seas Cruise sejler nemlig i 2024 ud med deres World Cruise-skib, der på 132 dage besøger i alt 31 lande.

Billetterne til den lange rejse blev forleden dag sat til salg, og det gik meget stærkt.

Det skriver Standby.dk.

Og nu kommer vi så til det første spørgsmål. Prisen for en kahyt på turen kostede nemlig mellem 450.000 og 1,2 millioner kroner.

Med i prisen er dog alt fra kaviar til udflugter i de i alt 66 forskellige ankomstbyer.

På skibet er der plads til 700 passagerer, og billetterne blev solgt på intet mindre end tre timer.

Ingen af de rejsende bliver dog danskere.

»Vi har ingen gæster på 2024-krydstogtet, men vi har tidligere haft kunder med andre af deres verdenskrydstogter, hvilket de har været meget begejstrede for. Men at planlægge, hvad man skal i fire måneder om over tre år fra nu, er selvfølgelig også sin sag, selv om man naturligvis kunne komme ud af det, hvis man havde bestilt krydstogtet og så ikke kunne til den tid,« siger Jesper Boas Smith, ejer af Bella Vista Travel, til Standby.dk.