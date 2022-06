Lyt til artiklen

Hvordan lyder det at sejle rundt i Aarhus Havn i solskinsvejr med vennerne ombord?

Dejligt, ikke? Nu bliver det muligt for alle og enhver – også os, der hverken har båd, bådplads eller duelighedsbevis.

Det populære, danskejede bådudlejningskoncept GoBoat, der allerede eksisterer i København, Odense, Aalborg og i udlandet, udvider nemlig nu og kommer til Smilets By.

Konceptet går ud på, at man kan leje små, eldrevne både, som man selv styrer. Man bliver blot instrueret i hvordan, og så kan man ellers sejle rundt og nyde livet til vands.

»Vi har længe haft et godt øje til Aarhus, og da Molslinjens færger sidste år flyttede, blev der plads til rekreative tiltag som GoBoats både.«

»Vi glæder os ualmindeligt meget til at starte i landets næststørste by og til at være med på rejsen fra industrihavn til en mere gæstfri havn, som alle kan benytte sig af,« udtaler ceo i GoBoat, Anders Ekelund Mørck

'Fyrtårnet' er allerede sat op ved Pier 2. Foto: Magnus Dahl

Søndag 19. juni finder den officielle åbningsfest sted på Pier 2 på Aarhus Ø ved Domen, hvor GoBoat kommer til at høre hjemme. Sammen med bådene åbner de også 'Fyrtårnet' ved Pier 2 – en bar med udeservering for alle.

Det er også her, man tjekker ind, når man skal ud at sejle.

'Fyrtårnet' er etableret i samarbejde med arkitekt Magnus Dahl, der skabte baren som sit afgangsprojekt på Arkitektskolen i Aarhus i 2021.

Åbningen i Aarhus Havn bliver den 14. base, GoBoat har i hele verden. De startede i København i 2014 og er siden åbnet i blandt andet England og Australien.

Bådulejningsfirmaet har i flere år været i dialog med Aarhus Kommune, og nu er det endelig lykkedes dem at finde det helt rigtige sted, hvor man kan sejle afsted fra, lyder det fra GoBoat.

De starter med fire både i Aarhus, der alle er eldrevne, og som derfor ikke larmer under sejlturen. Der er plads til otte personer i en båd, der er picnicbord i midten, og det eneste krav er, at man skal være fyldt 18 år.