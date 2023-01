Lyt til artiklen

En million boliger kan blive ramt af en decideret boligbombe.

For et forslag i EU-Parlamentet kan få store konsekvenser for danske boligers energiforbrug, skriver Finans.

Det nye bygningsdirektiv, som er på tegnebrættet, gør, at de danske boliger skal under en kraftig energirenovering, som i sidste ende kan koste flere milliarder kroner.

I december 2021 regnede Jyske Bank på et lignende forslag fra EU-Kommissionen, hvor det vil koste 120 milliarder kroner at energirenovere 800.000 danske boliger inden 2033.

Men det nuværende forslag fra Europa-Parlamentets energiudvalg skruer yderligere op for kravene. Her kræver de, at op imod 1,2 millioner danske boliger skal energirenoveres.

EU-Kommissionen vil klassificere de enkelte landes boliger på en skala fra A til G. Forslaget lyder på, at i 2033 skal alle boliger som minimum være forbedret til mindst energiklasse E.

EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) kæmper for at gøre kravene så skrappe som muligt.

»Bygningerne står for 40 procent af det samlede energiforbrug i Europa, og det er noget af det, vi kan gøre noget ved på den helt korte bane,« siger Morten Helveg Petersen til mediet.

Hvis det stod til Morten Helveg Petersen, så skulle alle boliger ramme energiklasse D i 2033.