Over en milliard kroner.

Så meget kostede 611 borgere Aarhus Kommune i 2021, fordi de har så massivt et behov for hjælp, at de skal være under opsyn alle døgnets timer.

Det viser en opgørelse, Jyllands-Posten har fået indsigt i.

Antallet af aarhusianere, der har brug for massiv støtte er stigende, og det er en af de medvirkende forhold til, at Aarhus Kommune gang på gang overskrider budgetterne.

Men ifølge rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Anders Winnerskjold (S), er der ikke nogen grænse for, hvor meget støtten til de udfordrede borgere må koste.

»Men jeg synes også, at det forpligter, når man bruger en milliard kroner på lidt over 600 af vores allermest sårbare borgere. Man skal spørge, om vores indsatser er værdifulde for borgerne. Om det er gode liv, vi skaber,« siger han til Jyllands-Posten.

Lørdag den 26. marts konstaterede Anders Winnerskjold på Facebook, at socialområdet er under et voldsomt pres.

Kommunen kommer til at mangle 170 millioner kroner på området i 2022, som det ser ud nu.

Ifølge formand for LEV Aarhus, Anne Kjeld Pedersen, gik kommunen dog indtil budgetoverskridelsen med åbne øjne, og hun kan ikke se, hvor pengene skal komme fra.

»Der kan ikke spares mere overhovedet. Jeg kan ikke finde ét eneste sted, der kan spares mere, der er sparet så meget. De kan ikke være det bekendt over for de her mennesker. I Aarhus skal man bare vide, at hvis man bliver handicappet eller får et handicappet barn, så kan man ikke regne med at få den hjælp, der er nødvendig for bare at få et tilnærmelsesvis ordentligt liv,« sagde Anne Kjeld Pedersen mandag til B.T om de manglende millioner.