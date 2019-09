Den primære årsag til brud på loven omkring 17-årige og kørekort er manglende ledsager, melder politiet.

I en forsøgsordning, der udløber ved udgangen af året, har 63.829 unge benyttet sig af, at det er muligt at starte på køreskole, allerede fra de er 16 år og ni måneder.

Det viser tal frem til juni 2019, som Rigspolitiets Færdselscenter har trukket for Ritzau.

- Der er en stor del af de 17-årige, der har valgt at benytte sig af ordningen, og det, synes jeg, er voldsomt positivt, at det er populært og noget, man gerne vil, siger politiassistent ved Rigspolitiets Færdselscenter Christian Berthelsen.

Tallene viser desuden, at lovgivningen om kørekort til 17-årige er blevet brudt 51 gange i 2017, 170 gange i 2018, og 121 har indtil juni 2019 brudt med loven.

Den primære årsag til overtrædelserne er ifølge Christian Berthelsen, at der ikke har været en ledsager til stede.

Ordningen har nemlig været på betingelse af, at de 17-årige med kørekort kun må køre bil, hvis de er ledsaget af en erfaren bilist over 30 år.

En af sanktionerne for at køre uden ledsager er en bøde på 3000 kroner. Det kan også være frakendelse af kørekortet, oplyser Rigspolitiet.

Hos Rådet for Sikker Trafik er man også positiv over for ordningen og ønsker, at den bliver permanent. Men rådets direktør, Mogens Kjærgaard Møller, vil også gerne se på muligheden for at sanktionere hårdere ved brud på krav om ledsager.

- Vi var bange for, at bøden ikke er afskrækkende nok. Det vil vi være opmærksomme på i den kommende evaluering.

- I princippet kan man sige, at man skal have frataget kørekortet. Hvis du ikke forstår tilliden, som samfundet giver dig, så er du ikke moden nok til et kørekort, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Det er ikke muligt at få oplyst, hvor mange 17-årige der har brudt færdselsloven i perioden, da Rigspolitiet ikke opgør det efter alder.

Forsøgsordningen løber frem til 2020, hvorefter der skal tages stilling til, om den skal gøres permanent.

