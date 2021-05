Et af de lande, hvor flest mennesker er vaccinerede, oplever lige udbrud med covid-19.

Mere nøjagtigt har østaten Seychellerne, der ligger ud for det afrikanske fastland i det Indiske Ocean, vaccineret mere end 61,4 procent af befolkningen.

Alligevel har dette altså ikke været nok til at stoppe spredningen af covid-19, skriver CNN.

Der bor 98.000 mennesker på Seychellerne, og heraf er der lige nu 2700 smittede.

Seycehllerne er meget populært blandt turister. Foto: YASUYOSHI CHIBA

Af de smittede personer er 33 procent allerede vaccineret, oplyser østatens sundhedsministerium.



Lokale sundhedsmyndigheder mener dog ikke, at udbruddet er tegn på, at vaccinerne ikke virker.

»Over de seneste måneder, har vi kunnet se, at dem, der bliver smittet, ikke bliver alvorligt syge, ingen dør og ingen får alvorlige komplikationer,« siger Sylvester Radegonde, udenrigs- og turismeminister, der dermed konkluderer, at vaccinerne har en effekt.

Vaccinationerne har dog affødt en mere tilbagelænet adfærd blandt befolkningen. Læg dertil, at flere er blevet testet og smitteopsporing er forbedret.

De nye smittetilfælde kan ifølge mediet skyldes, at østaten for bare en måned siden åbnede op for turister og droppede coronarestriktioner.

Seychellernes befolkning har modtaget den kinesiske vaccine Sinopharm og Covishield, der er produceret i Indien.

Sinopharm har i forsøg vist sig at have en effektivitet på omkring 79 procent, mens Covishield har vist sig at have en effektivitet på omkring 76 procent.

WHO siger til CNN, at det er forventeligt, at vaccinerne ikke vil virke på alle.

Den kinesiske vaccine Sinopharm er ikke nær så effektiv som Pfizers. Foto: MARKO DJURICA

Vaccinerede vil dog fortsat have en mindre risiko for alvorlig sygdom og hospitalsindlæggelse, end dem der ikke er.

Pfizer og Moderna, som er de vacciner, vi lige nu benytter os af i Danmark, har en højere effektivitet på omkring 95 procent.

Myndighederne på Seychellerne opfordrer derfor fortsat til, at man husker at holde afstand og at bruge maske.

Østaten er fortsat åben for turister.