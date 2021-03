8,8 procent af Danmarks befolkning har fået mindst ét af de to stik, der kræver at være vaccineret mod corona.

Danmark har rundet en vaccine-milepæl.

Siden fredag har 17.065 danskere fået det første vaccinestik mod corona, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det betyder, at flere end 500.000 nu har fået mindst et af de to stik, der med de tilgængelige vacciner kræves for at være færdigvaccineret.

I alt har 512.731 personer påbegyndt eller afsluttet vaccination mod covid-19. Det svarer til 8,8 procent af befolkningen.

Af dem har 195.193 fået begge vaccinestik, hvilket er 5222 flere end i den seneste opgørelse.

Det svarer til, at 3,3 procent af den danske befolkning er færdigvaccineret mod covid-19.

Det er Sundhedsstyrelsens forventning, at Danmarks befolkning i midten af juli er færdigvaccineret.

Tidligere satsede styrelsen på, at alle ville være færdigvaccineret 27. juni, men flere faktorer har udskudt den plan.

Blandt andet ventes der nu først at komme leveringer af en vaccine fra Johnson & Johnson i april. Vaccinen er endnu ikke godkendt til brug i EU, men det kan ske allerede i næste uge.

Samtidig ventes der også på, at en vaccine fra CureVac bliver godkendt. Her ventes første leveringer i juni.

I øjeblikket bruges tre vacciner i Danmark - fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca.

Alle tre vacciner skal man have to stik med, før man er færdigvaccineret. Vaccinen fra Johnson & Johnson skal med derimod kun have ét stik med.

Under alle omstændigheder kan der dog være udsigt til, at man skal have flere vaccinestik mod covid-19 i fremtiden.

Torsdag sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at det kan blive aktuelt med revaccinationer.

- Jeg ser det som realistisk, at vi ikke alene skal vaccinere danskerne. Vi skal også revaccinere danskerne.

- Vi skal gøre det år efter år i en lang årrække. Så vi får brug for rigtig mange vacciner, sagde hun på et pressemøde i Israel, hvor der blev annonceret et fremtidigt samarbejde om fremtidig vaccineproduktion mellem Danmark, Israel og Østrig.

