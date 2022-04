Lige nu er der for få unge mennesker, der gennemfører en erhvervsuddannelse.

Samtidig mangler virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, og for mange unge falder uden for både uddannelsessystem og arbejdsmarkedet.

Bliver den kedelige tendens ikke vendt, vil det være decideret katastrofalt. Derfor lægger Region Midtjylland nu penge på bordet.

20,9 millioner kroner fra EUs Socialfond skal de kommende år være med til at sikre flere faglærte på velfærdsområdet, mindre frafald på erhvervsskolerne og flere unge med STEM-kompetencer.

»Pengene fra Socialfonden giver mulighed for at løfte indsatser op på et niveau, hvor de for alvor kan gøre forskel. Det er der brug for.«

»Vi har for mange unge, der ender uden hverken job eller uddannelse, og vi har for få, der har de kvalifikationer, virksomhederne skal bruge. Hvis vi ikke får ændret den tendens, er det katastrofalt for både de unge, for arbejdsmarkedet og for samfundsøkonomien,« siger formand for regionsrådets udvalg for Regional Udvikling, Bent Graversen (V).

Regeringen gav i 2020 regionerne indstillingsret over 20 procent af socialfondsmidlerne. Region Midtjyllands andel er på i alt 29,3 millioner kroner fra 2021-2027, og det er altså en stor del af disse midler, der nu bringes i spil.

Den regionale uddannelsespulje skal derudover medfinansiere indsatserne med op til 21,4 millioner kroner, mens ansøgere til midlerne selv skal medfinansiere med op til 10 millioner kroner.

Dermed er der i alt cirka 52 millioner kroner i spil, der fordeles på tre indsatser:

Op til 33 millioner kroner til fastholdelse af udsatte unge på erhvervsskolerne, op til 14 millioner kroner til en indsats, der skal sikre flere faglærte på velfærdsområdet samt op til 5 millioner kroner til opkvalificering af undervisere inden for STEM-området.

Uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der kan og vil drive et socialfondsprojekt, har nu mulighed for at ansøge om en såkaldt operatørrolle.