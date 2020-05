Antallet af indlagte falder, og det samme gør personer på intensiv og i respirator.

Yderligere to er registreret døde med coronavirus i Danmark.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut onsdag.

Dermed er i alt 565 døde med coronavirus i Danmark.

Coronavirus er dog ikke nødvendigvis årsagen til dødsfaldene. Alle, der er døde inden for 30 dage efter en positiv test, tæller med i statistikken.

480.239 forskellige personer er registreret testet for coronavirus i Danmark.

Nogle personer er testet flere gange. I alt er der foretaget 576.061 test.

Antallet af indlagte er faldet med fem til 107, mens der også er færre på intensiv og i respirator.

Der er lige nu 22 indlagt på intensiv afdeling, mens der er 11 personer i respirator. Det er disse patienter, der er værst ramt af virusset.

I alt er 11.480 bekræftet smittede.

Af dem har langt størstedelen, 10.106, overstået infektionen. Dermed er 1374 smittede med coronavirus i øjeblikket ifølge myndighedernes opgørelse.

Myndighederne arbejder ikke med raskmeldte. En overstået infektion vil sige, at man 14 dage efter konstateret smitte med coronavirus ikke er død eller indlagt.

Der er store regionale forskelle på, hvor coronavirusset har ramt patienterne hårdest.

Værst står det til i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor 85 er indlagt.

I de resterende regioner er kun 22 indlagt.

Alle danskere over 18 år har mulighed for at få taget en test for coronavirus, selv om de ikke har en henvisning fra lægen.

Man kan bestille en test på coronaprover.dk, og det havde cirka 25.000 tirsdag gjort, hvilket er langt fra myndighedernes grænse. Den ligger på 50.000 test i de hvide telte om ugen.

Har man symptomer på coronavirus, skal man dog stadig kontakte sin læge, som vil henvise en til test.

Man kan heller ikke være helt sikker på resultatet. I nogle tilfælde vil testen ikke kunne finde virusset endnu.

/ritzau/