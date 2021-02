Bedre sygdomsforebyggelse og -behandling giver længere levetid og dermed flere kræfttilfælde, viser rapport.

Antallet af personer, der enten lever med en kræftdiagnose, eller som er blevet erklæret kræftfri, stiger år for år.

I slutningen af 2019 var antallet 351.747, og det er 12.000 flere end året forinden, viser rapporten "Nye Kræfttilfælde i Danmark 2019", som Sundhedsdatastyrelsen har udgivet onsdag.

Alene i 2019 fik over 45.000 en kræftdiagnose, hvilket er en stigning på 2,7 procent sammenlignet med året forinden. Det hænger i høj grad sammen med, at vi lever længere, fremgår det af rapporten.

- Når forebyggelse og behandling forbedres på nogle sygdomsområder, for eksempel den medicinske behandling af hjerte- og kredsløbssygdomme, har det en positiv effekt på antal leveår og dermed på antal nye tilfælde af kræft, står der i rapporten.

Desuden er der flere, der overlever at få kræft, efter at kræftområdet er blevet styrket de seneste årtier, vurderer Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Det er en rigtig god nyhed, men det betyder også, at vi skal være endnu bedre til at tage hånd om patienterne efter kræft og de bivirkninger og senfølger, som rammer over halvdelen af kræftpatienterne, og som mange ikke får tilstrækkelig hjælp til, siger han i en pressemeddelelse.

Der er forskel på, hvilke kræfttyper der rammer kønnene. Den hyppigste kræftform blandt kvinder er brystkræft, som 5105 blev diagnosticeret med i 2019. Det var 107 flere end året før.

For mændene er det derimod prostatakræft, som flest rammes af. 4535 mænd fik konstateret prostatakræft i 2019, hvilket var 380 flere end i 2010.

- Tallet er steget, fordi vi lever længere, ikke fordi vi har større risiko for at få sygdommen, skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse.

Ud af de 351.747, der i 2019 levede med eller efter en kræftdiagnose, var 158.834 mænd, mens 192.913 var kvinder.

/ritzau/