Den nordjyske by Hobro er torsdag morgen blevet ramt af en større strømafbrydelse.

Over 3.000 husstande er ramt.

Det skriver TV2 Nord.

Der er tale om en uforudset strømafbrydelse. I alt er 3.822 husstande ramt af afbrydelsen.

»Vi er på vej for at lokalisere fejlen,« skriver Netselskabet n1, som står for forsyningen i området, på sin hjemmeside.

Her oplyses det, at strømafbrydelsen skete klokken 06.20 torsdag morgen.