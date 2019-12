333.431 danske pas er forsvundet siden 2008.

»Det er katastrofale cifre og ret alvorligt, fordi man med et pas kan åbne bankkonto og gøre en masse andre ting.«

Sådan siger svenske Magnus Ranstorp, der er terrorforsker ved Forsvarshøjskolen i Stokholm til DR Nyheder.

Det er nye tal fra Rigspolitiet, som mediet har fået aktindsigt i, der viser den negative udvikling. En udvikling, der toppede sidste år.

I 2018 blev 35.917 pas meldt mistet, og selvom 15.504 af dem blev fundet igen, så mener Magnus Ranstorp, at det er alarmerende høje tal.

Også Hans Jørgen Bonnichsen, der er operativ chef i PET, er bekymret. Han synes, at over 330.000 forsvundne pas er et meget højt tal. Der er altid en risiko for, at der ligger en kriminel handling bag, uddyber han.

Hos Rigspolitiet har man ikke en forklaring på, hvorfor antallet af mistede pas stiger. Dog fortæller de, at de ser med stor alvor på sager, der handler om mistede identitetspapirer. De efterlyses både i Danmark og internationalt via Interpol.

Ifølge DR Nyheder er Rigspolitiet gjort opmærksom på, at der eksisterer en række sager, hvor der tydeligt er svindlet med danske pas.

I en af sagerne havde den samme person meldt tre pas mistet. Senere fandt man ud af, at det ene af de tre pas blev brugt af en anden person, der forsøgte at komme fra Tyskland til Canada.

Peter Skaarup, der er retsordfører i Dansk Folkeparti, mener, at vi bør se mod Sverige, hvor pas udløber efter fem år. Samtidig kan man kun få tre nye udstedt i den periode.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) medgiver, at man er nødt til at gøre noget ved den negative udvikling. Han vil tage initiativ til en undersøgelse, der skal munde ud i et bud på, hvordan man kan standse udviklingen.

»Der er også blevet peget på forskellige handlemuligheder af gode kolleger på Christiansborg; skal man hæve straffen, gøre det på anden måde osv. Alt det er jeg villig til at se på,« siger han til DR Nyheder.