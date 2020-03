Det fylder i medierne, det fylder i samtalerne, og det kommer til udtryk i vores samfund. Lige nu fylder COVID-19 alt, og det kan ikke undgås, at det påvirker de mindste i samfundet.

Hos BørneTelefonen har de fået over 250 opkald fra børn om coronavirus. Henvendelser handler blandt andet om frygt og bekymringer.

»De er mere bange for andre, der kan blive syge eller dø af det, end de er bekymrede for dem selv,« fortæller børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, Ida Hilario.

De seneste dage har de også oplevet, at flere og flere henvender sig med bekymringer om fremtiden. For eksempel bekymringer om, hvorvidt forældrene kan beholde deres arbejde. Ida Hilario kommer her med fem råd til, hvordan man skal tale med sit barn om coronavirus og situationen.

B.T. har hørt Emil og Olivia på fem år om, hvad de ved om coronavirus. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere B.T. har hørt Emil og Olivia på fem år om, hvad de ved om coronavirus. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

1. Tal med børnene om det

Man skal først og fremmest tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets alder. Men budskabet er helt klart fra Ida Hilario: Man skal tale med sit barn om det.

»Børn hører en masse og mærker stemninger. Det handler om at hjælpe dem til at få et sprog for det her. Men samtidig er det vigtigt, at man ikke taler mere om det, end børnene selv har behov for.«

Ida Hilarios anbefaling er, at man lytter til de bekymringer, barnet har, og de spørgsmål, barnet stiller. Man skal være opmærksom på, at man ikke overinformerer.

Hvis dit barn har brug for at snakke med BørneTelefonen BørneTelefonen tilbyder gratis og anonym rådgivning mandag til fredag i tidsrummet fra klokken 9 til klokken 2 om natten samt lørdag og søndag fra klokken 11 til 2. Telefonnummeret er 116 111.

2. Udstik ingen garantier

I en tid hvor tingene ændrer sig meget hurtigt, påpeger Ida Hilario, at det er vigtigt, at man ikke lover mere, end man kan holde.

»I stedet for at sige: ‘der er ikke nogen, der dør af det her’, skal man i stedet tage fat i alt det konstruktive og sige: ‘vi kan gøre en masse for at passe på os selv og hinanden, som for eksempel vaske vores hænder og ikke være for mange mennesker sammen’.«

3. Brug det digitale rum til at bevare et fællesskab

Børnene kan i høj grad mærke, at de ikke kan se deres venner i skolen, og her er det vigtigt, at forældrene hjælper børnene med at fastholde fællesskabet.

»Man kan for eksempel lave FaceTime-aftaler med dem fra klassen, så man bruger det digitale rum på nogle gode måder til at holde kontakten. Det handler om at skabe glæde om de ting, man kan, så man ikke dvæler for meget ved alt det, man ikke kan.«

Ida Hilario påpeger dog, at det er vigtigt at følge op på det digitale liv og spørge ind til, hvad børnene hører og snakker med de andre børn om, fordi det netop er på de digitale platforme, at de kan blive præget.

4. Bevar roen

Marius på seks år og Jeppe på syv år har helt styr på, at der lige nu er coronavirus, og at det særligt kan gå ud over de ældre i samfundet. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Marius på seks år og Jeppe på syv år har helt styr på, at der lige nu er coronavirus, og at det særligt kan gå ud over de ældre i samfundet. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Udfordringen er, at mange voksne også er bekymrede, og så det kan være svært at finde overskuddet til at tage sig af sit barns bekymringer. Men vi skal prøve at bevare roen over for børnene og ikke tale for meget om vores egne bekymringer. Og så skal “Breaking News” ikke køre konstant.«

5. Få det bedste ud af situationen

Selvom det er vigtigt at tale med sine børn om de bekymringer, de kan have, kan det også være gavnligt at prøve at fokusere på alt andet.

»Vi skal også skabe nogle tidspunkter i den her mærkelige hverdag, hvor der er fokus på børneliv og almindeligt hverdagsliv. Vi skal bruge al den tid, vi har fået til at lave noget rart sammen og være sammen på nye gode måder,« lyder det fra Ida Hilario, der er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår.