Det seneste døgn er der registreret 27 nye dødsfald hos borgere i Danmark, der har været smittet med coronavirus.

Dermed er i alt 2010 borgere nu døde med virusset siden marts sidste år. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Bare inden for den seneste måneds tid er der sket en stor stigning i antallet af coronarelaterede dødsfald. Antallet krydsede således 1000 for blot lidt over en måned siden - mere præcist 18. december.

Det høje antal dødsfald skyldes ifølge Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, situationen tilbage i december.

- Det er et efterslæb af, hvordan situationen var før jul i Danmark, siger han.

Eksempelvis var der 4508 nye smittetilfælde 18. december.

- Der går et stykke tid, inden smitten når de ældre på plejehjemmene. Derfor stiger dødsfaldene først senere, efter vi har haft høje smittetal, siger Viggo Andreasen.

Hvis hans beregninger holder stik, vil vi i løbet af de næste to-tre uger nå ned på mellem 0 og 15 dødsfald om dagen.

Den seneste opdatering fra SSI viser, at der siden søndag er registeret 625 nye smittetilfælde i 90.776 prøver. Det vil sige, at 0,69 procent af prøverne har vist et positivt svar.

Med den seneste opdatering har andelen af positive test i forhold til antallet af foretagne prøver - også kendt som positivprocenten - været under 1,00 i ti dage.

- Jeg hæfter mig ved, at antallet af bekræftede smittetilfælde fortsætter den nedadgående tendens, vi har set den sidste uges tid.

- Spørgsmålet er, om det fald, vi ser i antallet af nye smittetilfælde med den normale corona, også er nok til at bremse udviklingen af den engelske variant B117, siger Viggo Andreasen.

Tallene fra SSI omfatter ikke resultaterne fra de lyntest, som fire private udbydere leverer på statens regning. Tallene dækker således kun de pcr-test, man får foretaget ved en podning i halsen.

Antallet af indlagte coronapatienter er siden søndag steget med 13 til 738. Af de 738 indlagte er 123 på intensivafdeling, hvoraf 78 får hjælp af en respirator.

I kampen mod corona er myndighederne ved at vaccinere befolkningen mod virusset.

Frem til mandag tidlig morgen har 182.770 personer påbegyndt vaccination. Det svarer til 3,13 procent af den samlede befolkning.

26.702 personer er færdigvaccinerede. Det er 0,46 procent af befolkningen.