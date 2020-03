Danskere strandet i Peru skal være tålmodige. For det kræver særflyvninger at få dem hjem, oplyser myndighed.

De over 200 danskere, som sidder fast i Peru i Sydamerika, skal ikke forvente at komme hjem lige med det første.

Det fortæller Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Desværre er de efter i morgen virkelig, virkelig strandet. For der har den peruanske regering besluttet at lukke det nationale luftrum fuldstændig for flyvninger.

- Det vil sige, at der ikke er flere fly ud af Peru. Og så er det virkelig svært at komme ud, siger Erik Brøgger Rasmussen.

De peruanske myndigheder har på kort tid taget flere markante skridt for at mindske spredning af coronavirus. Det betyder, at flere danskere i landet nu er strandet uden umiddelbar mulighed for at komme hjem.

Ifølge Erik Brøgger Rasmussen har de strandede to muligheder.

- Enten skal de blive i Peru, indtil luftrummet åbner igen. Og det er der ingen, der meningsfyldt kan sige, hvornår vil ske.

- Ellers skal Danmark i samarbejde med andre lande - først og fremmest nordiske og europæiske - til at arrangere særflyvninger for at få danskerne, men også omkring 10.000 andre europæere, ud af Peru, siger han.

Der er gode muligheder for, at der kommer særflyvninger, understreger Erik Brøgger Rasmussen. Men det er ikke det samme som, at de, der sidder fast i Peru, skal få forhåbningerne om en hurtig hjemkomst i vejret.

For det tager sin tid at stable særflyvningerne på benene.

- Vi brugte 14 dage på at få tre fly ud af Kina i januar, da vi evakuerede ud af Hubei-provinsen. Det var ret besværligt. Jeg håber ikke, at det bliver lige så besværligt, men det tager meget lang tid med den slags flyvninger.

- Alt skal startes op fra bunden, fordi der ikke er nogen regeringer, der driver rejsebureau, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Han tør ikke sætte en tidshorisont på, hvornår danskerne kan begynde at vende hjem fra Peru igen. Udenrigsministeriets Borgerservice arbejder i døgndrift for at få strandede danskere hjem, lyder det.

Lørdag formiddag var der ifølge Udenrigsministeriets krisedatabase registreret 1506 strandede danskere i udlandet som følge af coronaudbruddet.

Situationen i især Sydamerika samt Asien, eksempelvis Filippinerne, er stadig meget kompleks, lyder det fra Udenrigsministeriet.

/ritzau/