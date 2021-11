Over 20 procent af stemmerne er nu talt op i Aarhus Kommune.

Dansk Folkeparti har 3,2 procent af stemmerne, hvilket er det du skal have for at få et mandat i byrådet. Det står derfor til at blive et virkelig angstprovokerende valg for DF i Aarhus Kommune.

SF og Konservative står til at være de helt store vindere og får et kanon valg.

Med over 20 procent af stemmerne optalt i Aarhus Kommune står Konservative til at gå frem med går 8,9 procent og står nu til 13,2 procent af stemmerne.

SF går 5,6 procent frem og står nu til 15,5 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet er fortsat størst, men står til en ordentlig vælgerlussing. De har mistet 8,6 procent af stemmerne fra sidste valg, og står derfor med 29,3 procent af stemmerne.

Liberal Alliance og Alternativet står ikke til at komme ind, det gør Nye Borgerlige til gengæld med 3,5 procent af stemmerne.

Det forventes at alle stemmerne i Aarhus Kommune vil være talt op omkring klokken 00.00.