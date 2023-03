Lyt til artiklen

Lige nu sidder 157.000 danskere i kø til at se deres årsopgørelse.

Og ventetiden for at komme ind er på over en time.

Men hvis man har tænkt sig at bruge sin fredag eftermiddag på at vente i kø med håb om at se sin årsopgørelse – ja, så bliver man skuffet.

Det fortæller en pressemedarbejder fra Skat til B.T. fredag eftermiddag.

Ifølge Skats medarbejder venter danskerne i kø forgæves, for der bliver først åbnet for adgang til opgørelsen mandag.

Og hvis det skulle ske, at der bliver åbnet før, vil Skat melde det bredt ud, så ingen er i tvivl.

Folk venter formentlig i kø nu, fordi de har læst i medierne, at man de tidligere år har kunnet få adgang allerede fredag, lyder det.