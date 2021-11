Kunder hos Stofa har siden tirsdag nat og over 12 timer frem ikke kunnet komme på nettet eller se tv.

Fejlen skyldtes ifølge Stofa selv en opdatering på deres netværk tirsdag nat, der slog fejl. Fejlen har særligt ramt Nordvest- og Midtjylland, men også andre dele af Danmark.

»Vi er i fuld gang med at finde frem til fejlen, og skal nok holde jer løbende opdateret,« lød det fra Stofa onsdag morgen.

I løbet af onsdagen blev nedbruddet så løst hos flere kunder, og sidst på eftermiddagen onsdag var der ‘kun’ problemer med mails, der ikke kunne tilgås’.

Nedbruddet fik flere kunder til at fare til tasterne på Facebook.

»I snart otte og en halv time har vi ingen net eller tv. Hvornår forventes det her at være overstået? Og ja, jeg nulstillede lortet, for det siger I hver gang, man skal,« skrev Patricia Strange.

En anden bruger skrev også på Stofanets Facebook-side:

»Kan stadig ikke åbne min mail. Det er ikke i orden, når man har meget vigtige mails, som skal besvares. Hvem erstatter de tab, det eventuelt giver?,« spurgte Linda Thomsen.

Da Stofanet flere steder i landet fik tv-signalet til at virke og til dels nettet, kom flere brugere til tasterne:

»Virker til dels i Horsens … men der er virkelig lang vej fra 50 mbit, når man betaler for en 1000 mbit linje,« skrev Ronny Christensen.

B.T. ville gerne have spurgt Stofanet, hvorfor der skulle gå over 12 timer, inden fejlen blev rettet, og om der vil være kompensation til kunderne.

Stofa har dog ikke ønsket at stille op til et mundtligt interview. Men pressechef Josefine Kofoed oplyser i en mail til B.T. onsdag aften:

»Fejlen er på nuværende tidspunkt løst for langt størstedelen af kunderne, men der er fortsat kunder der kan opleve problemer. Vi arbejder på højtryk på at få alle kunder tilbage i drift. Hvis man er blandt de kunder, der fortsat oplever problemer, vil vi anbefale, at man genstarter sit udstyr,« skriver hun og tilføjer:

»Vi har gennem dagen anbefalet de berørte kunder at undgå genstart, men på nuværende tidspunkt vil en genstart for de flestes vedkommende være det, der skal til, for at være kørende igen,« skriver hun.

Det er uvist, hvor mange kunder der har været berørt af fejlen.

Stofa opfordrer sine kunder til at holde sig opdateret på Stofa.dk og Stofas Facebookside, hvor de vil komme med opdateringer.