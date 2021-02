»Jeg håber, at jeg kan få åbnet Danmark igen.«

Sådan lyder det fra Torkil Poulsen, som ved siden af sit job som direktør på få dage har sat en stor bevægelse i gang. Og mandag går det hele i luften. Mandag åbner over 1000 erhvervsdrivende deres virksomheder trods påbud fra myndighederne om at holde lukket.

Men hvilke virksomheder er det, du i morgen vil kunne besøge, som var der intet påbud?

Nogle af dem finder du på hjemmesiden med navnet 'Åbne Forretninger i Danmark', men det er langt fra alle, der kan findes der, forklarer Torkil Poulsen.

Direktør for Dantracker, Torkil Poulsen. Foto: Dantracker Foto: Privatfoto Vis mere Direktør for Dantracker, Torkil Poulsen. Foto: Dantracker Foto: Privatfoto

»Det er ikke alle, der vil have, at det fremgår offentligt, at de holder åbent. Det vil for eksempel gøre det lettere for politiet at finde ud af, at de holder virksomheden åben,« siger han.

I skrivende stund har 20 virksomheder skrevet sig på listen, men Torkil Poulsen vurderer, at antallet af virksomheder, der åbner mandag, nok nærmere vil være omkring 1000.

Siden begyndelsen af denne uge har han samlet op imod 10.000 støtter og virksomhedsejere, der ligesom ham selv er godt træt af de coronarestriktioner, de er underlagt. De har først benyttet sig af grupper på Facebook, men kommunikerer nu via appen Telegram.

»Vi kæmper for friheden. Vi gør en god gerning,« siger han, da B.T. taler med ham.

Man kan som ejer af en af de virksomheder, der skal holde lukket, få en bøde på 10.000 kroner, eller 40.000 kroner hvis det er en større virksomhed, hvis man holder åbent. Desuden kan kunder, der benytter den åbne butik, frisørsalon, skønhedsklinik, restaurant osv. også få en bøde.