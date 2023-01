Lyt til artiklen

Fredag eftermiddag modtog en lang række forældre i Næstved Kommune en bekymrende besked på Aula.

Det viser sig nemlig, at over 1000 skolebørn har modtaget pornografiske billeder i deres indbakke på deres skolemail, hvilket flere skoler har berrettet om til forældrene nu.

Det fortæller Kathrine Ersted Sørensen, der er chef for Center for Skole i Næstved Kommune, til TV 2 Øst.

Kathrine Ersted Sørensen er i spidsen for undersøgelsen og centerchefen understreger, at der ikke er tale om billeder af elever, men derimod 'almindelig' porno fra internettet.

Og som klar reaktion har Næstved Kommune nu lukket for samtlige af de Google-baserede mailkonti, som eleverne har fået via deres skole.

Samtidig vurderer man, at mange af elever ikke har nået at åbne mailen, før deres konto blev suspenderet.

»Vi har et ret fintmasket net, der faktisk besværliggør afsendelser af mange typer billeder, så derfor er vi lige nu optagede af at finde ud af, hvad der gør, at de her billeder er kommet igennem,« siger Kathrine Ersted Sørensen.

I første omgang var det uvist, om mailen kom ude fra eller om det var sendt internt fra en elev.

Men fredag fandt kommunens it-afdeling frem til, at der ikke er tale om en udefrakommende mail eller hackede konti.

Sagen er ikke politianmeldt, og man skal nu til bunds i sagen.