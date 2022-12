Lyt til artiklen

Omkring 1269 kunder er nu uden strøm i København.

Det fremgår af Radius' hjemmeside.

De berørte postnumre er ifølge Radius 2400, 2100, 2200 og 2700.

Det sker samtidig med, at der er problemer med telefonopkald i Danmark. Over for B.T. bekræfter TDC, at kunder nu kan opleve store problemer med deres mobilnetværk.

Det er heller ikke muligt for B.T. at komme igennem til Radius.

Flere myndigheder er også berørt af situationen, det gælder blandt andet Region Midtjylland, akuttelefonen 1813 og Københavns Politi.

Også Trefor, som står for forsyningen i Trekantsområdet er ramt.

Det samme gælder Styrelsen for Patientsikkerhed og smitteopsporingen.

B.T. følger sagen.