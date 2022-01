Det er et emne, der fylder utrolig meget for borgerne i og omkring Aalborg.

Det er den netop overståede høringsperiode for udkast til anlægsloven for den tredje limfjordsforbindelse endnu et vidnesbyrd omkring.

Høringsperioden blev afsluttet 2. januar, og Vejdirektoratet har nu talt høringssvarene.

1.050 svar er det blevet til.

»Det er i den høje ende,« konstaterer Niels Fejer Christiansen, der er projektleder hos Vejdirektoratet.

»Sådan var det også i forbindelse med VVM-redegørelsen. Det er noget, der optager borgerne,« uddyber han.

I forbindelse med VVM-redegørelsen blev der nemlig sat danmarksrekord med samlet set 7.800 høringssvar.

I forbindelse med den netop afsluttede høringsproces kom der dog grus i maskineriet, da et IT-nedbrud 31. december gjorde, at borgernes høringssvar ikke blev modtaget hos Vejdirektoratet.

»Det var rigtig uheldigt. Folk fik en mistanke om, at det var fordi, vi havde en indbakke, der flød over, men det havde ikke noget med det at gøre. Det var en serverfejl, men præcis hvorfor det skete, ved jeg ikke,« siger projektlederen.

Fejlen blev rettet midt på dagen 2. januar, altså samme dag som høringsfristen udløb.

Alligevel forsikrer Niels Fejer Chistiansen om, at alle svar er modtaget.

»Det er jeg overbevist om. Vi er desuden ved at sende kvitteringer ud til dem, der har sendt høringssvar. Det er der mange, der har efterspurgt,« siger han.

Under IT-nedbruddet har B.T. været i kontakt med borgere, der har været frustrerede over, at sådan noget kan ske lige op til deadline.

»Det er ikke, fordi jeg har en sølvpapirshat på og tror, det er en konspiration, men det er et billede på, hvor lidt alvorligt de tager den her høringsproces,« sagde Casper Knudsen til B.T. 2. januar, efter han selv havde oplevet udfordringer med at indsende sit høringssvar.

Men at Vejdirektoratet ikke tager høringsprocessen alvorligt, passer ikke, lyder svaret fra projektlederen.

»Vi tager det dybt alvorligt. Både selve høringen og håndteringen. Jeg ved godt, der er nogle, der vil fremstille det anderledes, men vi gør alt, hvad vi kan,« siger han.

Det næste led i processen er, at Transportministeriet udarbejder et høringsnotat til Folketinget, som sammenfatter høringssvar samt ministeriets vurdering af svarene. Herfra udarbejdes lovforslaget om anlæg af en tredje limfjordsforbindelse.

Det er planen, at lovforslaget fremsættes i anden halvdel af februar.