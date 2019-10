I forbindelse med åbningen af Cityringen søndag kunne man rejse gratis med metro. Det benyttede mange sig af.

I alt 127.000 passagerer tog en tur med den nye metrolinje i København ved indvielsen søndag.

Det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Ved indvielsen af Cityringen åbnede 17 nye stationer, og i dagens anledning var det gratis at rejse med metrotogene.

- Alle i Metroselskabet vil gerne sige tak til de mange mennesker, der havde lyst til at komme og fejre begivenheden med os. Vi ved, at der var mange, som ventede i kø for at prøve systemet.

- Derfor er vi også meget glade for, at så mange valgte at tage turen i Cityringen på åbningsdagen, selv om der var lidt pres på i starten, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, i pressemeddelelsen.

Søndagen bød også på en passagerrekord på de eksisterende linjer, M1 og M2.

I alt 167.000 personer rejste på M1 eller M2, hvilket er det højeste antal kunder nogensinde på en søndag, oplyser Metroselskabet.

Med Cityringen og de kommende metrolinjer til Nordhavn i 2020 og Sydhavn i 2024 får København 24 nye metrostationer. Fra 2024 vil hovedstaden således have 44 metrostationer, der binder store dele af byen sammen.

Dronning Margrethe blev søndag en af de første passagerer på Cityringen, da et metrotog for første gang begav sig ud på den nye linje.

/ritzau/