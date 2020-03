Facebook-gruppe med stor tilslutning opfordrer danskerne til at synge for dronningen, når hun fylder 80 år.

16. april fylder dronning Margrethe 80 år, hvilket hun planlagde at fejre i stor stil med blandt andet karetkørsel, modtagelse på Københavns Rådhus og privat middag og dans på Fredensborg Slot.

Alt det blev 12. marts aflyst, da kongehuset så sig nødsaget til at aflyse alle planlagte arrangementer som følge af coronavirussets udbrud i Danmark.

Men nu er over 100.000 danskere angiveligt klar til at synge for dronningen, når hun fylder år.

Facebook-gruppen "Danmark synger for dronningen" har tirsdag formiddag samlet 112.891 medlemmer, siden den blev oprettet lørdag 21. marts.

Ifølge stifteren bag gruppen, Kim Bruhn, havde over 80.000 brugere tilmeldt sig inden for det første døgn.

Der opfordres til, at danskerne synger på gader, veje, altaner, ud ad vinduet, eller hvor man nu befinder sig 16. april klokken 12.

- Vi synger for dronningen, for fællesskabet og for at bakke op om hinanden i en svær tid. Når vi synger sammen, hører vi sammen - også når vi holder afstand, skriver gruppen.

Oprindeligt planlagde dronningen at vise sig fra sit vindue på Fredensborg Slot om morgenen 16. april, hvor danskerne kunne få det første glimt af hende på den runde fødselsdag.

Senere på dagen ville dronningen træde ud på balkonen med resten af den kongelige familie på Amalienborg, men det er altså aflyst.

17. marts holdt dronningen en tv-transmitteret tale til nationen om coronavirus.

Hun opfordrede til, at danskerne følger myndighedernes retningslinjer, mens hun også kom med en løftet pegefinger til de personer, der stadig mødtes i grupper og opholdt sig for tæt sammen til blandt andet fester og fødselsdage.

- Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst, sagde dronningen.

/ritzau/