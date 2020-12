Næsten fire procent af de testede har fået at vide, de har corona, viser tal fra seruminstitut søndag.

Der er blevet kortere mellem de positive coronaprøver, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) søndag.

Det forgangne døgn er der foretaget 55.363 prøver, og heraf fik 2180 at vide, at de var smittede. Det svarer til, at knap fire procent af prøverne var positive.

Helt præcist er det 3,94 procent af prøverne, og det er den højeste positivprocent siden midten af oktober, hvor Ritzau begyndte at opgøre andelen af de positive testsvar.

Antallet af indlagte er steget med 41, så i alt 817 coronapatienter er indskrevet på et af landets hospitaler. 102 af dem er så syge, at de modtager behandling på en intensivafdeling. Der er seks flere end lørdag.

65 på intensivafdelingerne får hjælp af en respirator til at trække vejret. Det tal er steget med tre siden lørdag.

I søndagens opgørelse er der registreret yderligere 21 dødsfald, og 1174 har dermed mistet livet med coronavirus i Danmark under epidemien.

