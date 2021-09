Er der noget, man aldrig bliver træt af, er det gratis oplevelser.

Og gratis oplevelser er der på vej til Aalborg, når det landsdækkende initiativ K7 snart åbner dørene op til kunstinstitutioner landet over uden at bede om entrébetaling.

K'et står for kultur. 7-tallet symboliserer uge 37, fordi det er på dette tidspunkt, tilbuddet står ved sin magt. Det skriver aalborgnu.dk.

7-tallet står også for 7 dage, fordi tilbuddet gælder en uge, og fordi tilbuddet gælder for folk under 27 år.

I Aalborg kan du blandt andet komme på Kunstens Museum helt gratis. Hele oversigten over gratis tilbud findes her.

K7's initiativ har nu to år på bagen, og sidste år tog mere end 8000 unge imod tilbuddet om en gratis kulturel oplevelse.

Aalborgnu.dk skriver tilmed, at yderligere 40 kulturinstitutioner i år har meldt sig til at være en del af projektet.

Så nu er der hele 111 kultursteder at besøge gratis, når initiativet går i luften.