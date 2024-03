Forældre på Agedrup Skole beskylder ledelse for ikke at handle tilstrækkeligt på grænseoverskridende adfærd.

Over 100 forældre til børn på Agedrup Skole lidt uden for Odense har mandag omkring klokken 13.00 sendt et brev til flere myndigheder.

Her udtrykker forældrene bekymring over en række hændelser på skolen.

Det skriver Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn.

Ifølge Fyens Stiftstidende har 107 forældre skrevet under på brevet. TV 2 Fyn skriver, at der er tale om tre initiativtagere med underskrifter fra 113 forældre.

Brevet er sendt til skolen, til undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og Odense Kommunes Børne- og Ungeforvaltning.

Forældrene skriver i brevet, at Agedrup Skole har været en tryg skole tidligere. Men "normalen" har flyttet sig markant, lyder det i brevet, som Fyens Stiftstidende har trykt.

Forældrene skriver videre, at "uhensigtsmæssig, grænseoverskridende adfærd fylder meget i hverdagen og udfordrer undervisningen samt læringen".

Ifølge forældrene dækker den uacceptable adfærd blandt andet over trusler med kniv ned til 4. klasse og indtag af alkohol og euforiserende stoffer.

På forældregruppens liste over konkrete tilfælde af uacceptabel adfærd er også krænkelser af seksuel karakter samt vold og tæsk, i anledning af at børn fylder 11 år.

Forældrene skriver brevet, fordi de ikke oplever at blive taget alvorligt af skolens ledelse.

TV 2 Fyn har talt med David Kieler, som er en af initiativtagerne bag brevet.

Det er blandt andet TV 2's dækning af Borup Skole ved Køge, hvor flere elever angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd fra andre børn på skolen, der har fået forældrene på Fyn til at sende deres brev bredt ud, lyder det.

- Vi har haft nogle voldsomme episoder, og vi har en pokkers masse unge mennesker, der er bange for at være på skolen, siger David Kieler til mediet.

Forældregruppen oplever ifølge lærerne som handlingslammede, trætte og frustrerede.

- I det store hele oplever vi en konsekvensløs skole - en oplevelse, ledelsen selv bakker op om ved forældremøder at minde os om, at "vi som skole ikke tror på straf", skriver forældrene blandt andet i brevet.

Forældrene hævder, at ingen af de oplevelser, som både børn og skolen selv ifølge forældrene har kommunikeret gennem de sidste par år, har "medført så meget som én enkel dags bortvisning".

- Vi synes, at de nævnte eksempler langt overstiger, hvad der er acceptabel adfærd på en skole.

- Det har blandt andet betydet, at nogle børn ikke har turdet komme i skole, fordi de ikke har følt, at dels er blevet passet ordentligt på dem, og dels har de oplevet, at det primære hensyn har været til dem med den grænseoverskridende adfærd, lyder det.

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende forsøger at få en kommentar fra ledelsen på skolen. Det samme gør Ritzau.

Odense Kommunes Børne- og Ungeforvaltning bekræfter at have modtaget henvendelsen fra forældrene. De fik brevet samtidig med pressen.

Skolechef i kommunen Nikolaj Juul Jørgensen ser på sagen med stor alvor.

- Vi er naturligvis interesserede i, at vores skoler er gode og tillidsvækkende. Det gælder for både børn, forældre og medarbejdere.

- Vi er i gang med at danne os et overblik over de rejste kritikpunkter, hvordan der er handlet på de konkrete punkter, samt ikke mindst hvad det måtte kalde på af handling den kommende tid, lyder det i en skriftlig kommentar.

