Over 100 forældre til børn på Agedrup Skole i Odense har mandag sendt et brev til flere myndigheder.

Her udtrykker forældrene bekymring over en række hændelser på skolen.

Det skriver Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn.

Ifølge Fyens Stiftstidende har 107 forældre skrevet under på brevet. TV 2 Fyn skriver, at der er tale om tre initiativtagere med underskrifter fra 113 forældre.

Brevet er sendt til skolen, til undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og Odense Kommunes Børne- og Ungeforvaltning.

Forældrene skriver i brevet, at Agedrup Skole har været en tryg skole tidligere. Men "normalen" har flyttet sig markant, lyder det ifølge Fyens Stiftstidende.

De skriver ifølge mediet videre, at "uhensigtsmæssig, grænseoverskridende adfærd fylder meget i hverdagen og udfordrer undervisningen samt læringen".

Ifølge forældrene dækker den uacceptable adfærd blandt andet over trusler med kniv ned til 4. klasse og indtag af alkohol og euforiserende stoffer.

TV 2 Fyn skriver også, at der på forældregruppens liste over konkrete tilfælde af uacceptabel adfærd er krænkelser af seksuel karakter samt vold og tæsk, i anledning af at børn fylder 11 år.

Forældrene skriver brevet, fordi de ikke oplever at blive taget alvorligt af skolens ledelse, skriver Fyens Stiftstidende.

Forældregruppen oplever ifølge TV 2 Fyn lærerne som handlingslammede, trætte og frustrerede.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra ledelsen på Agedrup Skole samt fra Odense Kommune. Fyens Stiftstidende forsøger at få interview med skolens rektor samt kommunen.

/ritzau/