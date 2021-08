Stik imod loven har Københavns Kommune leaset og kørt rundt i 101 biler uden ansvarsforsikring, som ellers er til for at dække skader, hvis du for eksempel bakker ind i bilen bag dig.

Det er primært offentligt ansatte under socialforvaltningen samt sundheds- og omsorgsforvaltningen, der har kørt rundt i bilerne.

Det betyder, at det er hjemmeplejen i Københavns Kommune, der har kørt rundt i de omtalte biler, skriver ØsterbroLIV.

Sådan har det stået på i seks år, indtil kommunen 23. juni fandt ud af, at bilerne på ulovlig vis manglede en forsikring og derfor blev parkeret i garagen.

»Da Sundheds- og omsorgsforvaltningen 23. juni 2021 modtog information om manglende forsikringsmæssig dækning af de leasede køretøjer, blev samtlige berørte enheder orienteret herom ved mail. Samtidig gik forvaltningen i gang med at arbejde på en løsning, da den manglende mulighed for anvendelse af køretøjerne før forsikringsforholdene var i orden, var en stor udfordring for især hjemmeplejen,« oplyser Sundhedsforvaltningen overfor ØsterbroLIV.

Men i Økonomiforvaltningen er der en helt anden fortælling omkring bilerne. De oplyser, at bilerne hele tiden har været forsikret. Men det er løgn.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for de leasede biler, og de udsendte den 23. juni 2021 en mail til de andre forvaltninger og brugerne af bilerne.

Bilerne er dog forsikrede nu og kan igen anvendes af Kommunen.