Smitten blandt svømmehalspersonalet i Odense stak fuldkommen af i midten af januar.

Faktisk stak smitten så meget af, at der ikke var nok raskt personale til at drive alle syv svømmehaller i byen. Derfor lukkede Svømmehallen Klosterbakken i Odense midtby midlertidigt.

Og hele 11 dage skulle der gå, før der igen var nok personale til at åbne svømmehallen. Fra lørdag kan man derfor igen hoppe en tur i bassinet i midtbyens svømmehal.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

I en lang periode var svømmehallerne i Odense ellers heldige at gå fri fra voldsomme smitteudbrud med coronavirus. Men efter jul stak smitten så helt af.

Det oplyste leder af Odense Idrætspark til B.T., da man valgte at lukke svømmehallen.

»Vi brugte hele dagen på at forsøge at få vagtplanerne til at hænge sammen, men det var simpelthen ikke muligt. Og ved frokosttid nåede vi til den erkendelse, at det bare ikke kunne hænge sammen,« forklarede Rune Bille dengang om smittesituationen.

Håbet for lederen af idrætsparken var, at man igen kunne åbne svømmehallen efter cirka otte dage, hvor personalet havde været i isolation.

Det tyder dog på, at det tog det smittede personale lidt flere dage at komme ovenpå igen. 11 dage har dørene derfor været lukkede og låste i svømmehallen – men nu er de åbne igen.