Det er de færreste restaurantejere, der har kunnet leverede millionoverskud under pandemien.

Men en god opsparing og god planlægning gav Michelin-restauranten endnu et år med overskud under corona.

Dermed har Frederikshøj igennem 14 år leveret overskud. Men corona-nedlukningerne påvirkede både personale og pengepungen, fortæller Wassim Hallal til B.T. Aarhus.

»Det har helt klart kostet på bunden. Udgifterne blev ved med at fosse ud. Det første år barberede det 2,7 millioner af overskuddet i forhold til sidste år. Og vi forventer at næste år vil blive endnu dyrere,« siger han.

»Det var hektisk at jonglere med så mange penge og så stort et ansvar. Vi har heldigvis været gode til at spare op til dårlige tider. Det var så der, vi fik brug for den opsparing.«

Den 11. marts da Mette Frederiksen lukkede landet ned under pressemødet, stod Wassim Hallal i køkkenet som han gør på så mange andre aftener.

Frederikshøj var i fuld gang med serveringer, og det bimlede og bamlede, mens personalet kun hørte bidder af pressemødet.

»Det gik først op for mig dagen efter, at den virksomhed, som jeg har brugt hele mit liv på at opbygge ville blive tvangslukket,« siger Wassim Hallal.

14 dage blev til 2,5 måned før, at de første hjælpepakker kom. Med en genåbning, nedlukning og genåbning igen så Wassim Hallal, hvor pressede de ansatte var.

»Det var et nederlag for mig at se mine ansatte så pressede. Det var et umenneskeligt pres at trykke i bremsen og så starte op med 1.000 kilometer i timen igen. Det holder ingen til, siger han.

Flere af de ansatte måtte også sige stop, og arbejder ikke længere på restauranten.

Derfor har Wassim Hallal også optimeret rutinerne og skåret alt ekstra arbejde væk. Fremover planlægger de også at være lukket én lørdag i måneden for at give mere fritid til de ansatte.

»Det har været sundt at få en pause og tænke over om ens arbejdsgange giver mening,« siger han og fortsætter:

»Vi er kommet stærkt igennem pandemien. Vi har givet mere gas på menuen og vinmenuen. Frederikshøj er stadig en god forretning, og det er stadig svært at få bord på her.«