Hold afstand. Vask hænder. Bliv hjemme. Beskeden har været klar på Statsministerens pressemøder om udbruddet af covid-19.

I begyndelsen fulgte de fleste danskere restriktionerne, men ifølge et nyt studie fra Aarhus Universitet, er flere og flere danskere holdt på med at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

En af dem er 61-årige Otto Eberhardt fra Stenlille. Han er gået tilbage til at leve som før coronakrisen.

»Jeg er oprørt over den måde, der bliver talt ned til os på. De virker bedrevidende og behandler os, som om vi er stemmekvæg,« siger Otto Eberhardt.

Otto Eberhardt er servicetekniker og arbejder med maskiner i metalindustrien. Han lider af diabetes 2 og er derfor i risikogruppen for at blive hårdt ramt af covid-19.

Alligevel tager han meget let på pandemien, der har lagt sundhedsvæsener ned og slået verdensøkonomien ud af kurs.

»Jeg bruger ikke håndsprit. Hvad skal jeg rode rundt med det skidt for. Jeg tager heller ikke gummihandsker på, når jeg tager ud og handler,« siger han.

Otto Eberhardt går ikke højt op i at holde afstand til sine medborgere – heller ikke når han er ude at handle i supermarkedet.

»Det er jo ret nemt at holde afstand, for folk render jo i store buer væk fra en. Jeg kan også godt se, at der er streger på gulvet, og dem holder jeg mig da bagved, ligesom jeg holder mig inden for de hvide streger på vejene,« siger Otto Eberhardt.

Til gengæld kan han godt hidse sig op, når hans medborgere går for højt op i at overholde restriktionerne.

»Der var en ældre dame, som gik uden om køen, fordi hun ikke skulle have noget.Så er der en mand i 40'erne der råber ad hende, at hun skal holde afstand. Han kaldte hende dumme kælling. Han skulle have raget sig et par på skallen, så han røg baglæns ind i forrige uge. Og det sagde jeg til ham,« fortæller Otto Eberhardt.

Ligesom mange andre har Otto Eberhardt fulgt med i pressemøderne, hvor Mette Frederiksen, Torben Brostrøm, Kåre Mølbak og flere andre myndighedspersoner har redegjort for udviklingen i covid-19. Han kalder nedlukningen af Danmark for 'politisk bedrag'.

»Jeg mener, det er voldsomt overdrevet med de restriktioner. Der blev sagt for fire-fem uger siden, at hospitalerne ville blive overbelagte. Det var noget, de vidste, ville ske. Men den kom ikke,« siger Otto Eberhardt.

Er det ikke netop, fordi danskerne har lyttet til myndighederne og fulgt opfordringerne til at holde afstand?

»Det kan man antage, men vi ved det da ikke. Og jo, der ville da garanteret være flere smittede, men så var vi også så meget længere med at få lavet en immunitet over for det.«

Otto Eberhardts mistro til myndighederne gør, at han ikke længere følger med i pressemøderne fra Statsministeriet. Han ville ikke tøve med at deltage i forsamlinger over ti personer.

»Der er jo ingen, der tør holde fødselsdag, men hvis jeg blev inviteret til gruppesex i en swingerklub, ville jeg gerne komme og tage ti personer med mig.«

Otto Eberhart ved godt, at hans holdninger er kontroversielle, og han har flere gange 'fået røven i klaskehøjde', når han har udtrykt dem til venner, kolleger og familiemedlemmer.

Han savner generelt en mere åben debat om Danmarks respons på covid-19.

»Jeg kan godt forstå, hvis folk mener, at pressen er i lommen på det panel, vi ser på pressemøderne. Med alle de formaninger risikerer de, at der kommer politikerlede, og at folk begynder at praktisere civil ulydighed,« siger han.

