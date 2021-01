»Jeg lavede lige før en video, hvor jeg græd rigtig meget, for jeg savner jer så meget.«

Vi skruer tiden én uge tilbage, hvor otteårige Isabelle er i gang med forsøg nummer to på at lave en video til sin klasse.

Stemmen skælver, og øjnene bliver blanke, men Isabelle kæmper sig igennem.

Hjemmefra har hun af sin lærer fået til opgave at lave en video, hvor hun fortæller, hvordan det er at have onlineundervisning.

Den næsten to minutter lange video, som du kan se øverst i artiklen, kommer dog ikke til at handle om undervisningsform, om for mange lektier eller kedelige timer.

Nej, den handler om et kæmpestort savn til de cirka 20 børn fra 2.T på Toksværd Skole, som Isabelle normalt ser og leger med hver dag.

Isabelles mor, Diana Bøgeskov Christensen, ser først videoen, efter at den er bliver optaget, og den går med raketfart direkte i maven på hende og sætter sig fast.

»Jeg blev ked af det på hendes vegne, og det er virkelig svært at se sine børn så triste. Hun er normalt meget social, så der er da hårdt at se på,« fortæller moderen til B.T.

Diana er mor til fire børn: Milo på fem, Isabelle på otte, Malou på 13 og Oliver på 15 år.

Skolerne er som sagt lukkede, og det har forvandlet huset i sydsjællandske Toksværd til en midlertidig hjemmeskole med børnene foran computere og iPads.

Og selvom undervisningen rent faktisk forløber godt, og børnene ikke lader til at komme bagud rent fagligt, observerer Diana ét massivt problem.

Det sociale.

»De savner deres venner og veninder, og man kan mærke, at de bliver mere dvaske og mindre oplagte, selvom vi får frisk luft med nogle gode gåture. Det er svært ikke at have nogen at lege med,« fortæller Diana.

Og det er netop derfor, at den 39-årige mor mener, at man bør prioritere at få de små klassetrin i skole igen.

»Det er dem, der mister allermest. Det er dem, der lige nu er ved at bygge bånd med de kammerater, og dem skal de holde fast i,« fortæller Diana.

Selv kan hun nemlig også se, at hendes ældste børn klarer hjemmeskolingen bedre end eksempelvis Isabelle og Milo.

Diana og hendes kæreste har endda måttet tage femårige Milo med ned til den lukkede børnehave for at få ham til at forstå, at han altså ikke havde gjort noget, der gjorde, at han ikke måtte komme i børnehaven.

»Vi lider alle under nedlukningerne, men vi voksne forstår det altså bedre end børnene, så jeg har ondt af dem,« siger Diana.

B.T. beskrev tirsdag et britisk studie, der konkluderede, at børn omkring Isabelles alder smitter under halvt så meget som et voksent menneske på 30 år.

Og det studie, sammenholdt med de positive smittetal i Danmark, giver ifølge professor Hans Jørn Kolmos mulighed for, at man snart kan sende de små børn i skole igen.

»Det her åbner da helt sikkert op for, at man måske kan få de små tilbage i skolen, nu når tallene ser så gode ud, og de ikke smitter lige så meget,« fortalte Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.